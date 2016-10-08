Ertuğrul Özkök: 10 maddede niye en iyi giyinen gazeteci benim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "en iyi giyinen gazetecinin kendisi olduğunu" öne sürerek, bu iddiasına gerekçe olarak 10 madde sıraladı. "Giyimde bir kuralının olmadığını" söyleyen Özkök "Klasiği de seviyorum, en marjinali de, Marka seviyorum ama tutkum yok. John Varvatos, Tom Ford da giyiyorum, Mudo, Mavi, Zara, Koton, Damat, Kiğılı da" ifadesini kullandı. "Yeni olanı ilk ben giyeyim duygum var" diyen Özkök, "Fashion’ı bir sanat ve hayatı yaşama biçimi olarak kabul ediyorum. Takip ediyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum" diye yazdı.

Özkök'ün Hürriyet'te "10 maddede niye en iyi giyinen gazeteci benim" başlığıyla yayımlanan (8 Ekim 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

BİR: Kurallarım yok. Klasiği de seviyorum, en marjinali de...

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İKİ: Marka seviyorum ama tutkum yok. John Varvatos, Tom Ford da giyiyorum, Mudo, Mavi, Zara, Koton, Damat, Kiğılı da...

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ÜÇ: Pahalı giymeye de, ucuz giymeye de utanmıyorum.

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DÖRT: Yenilikçiyim. Öncüyüm. Kâşifim. Yeni olanı ilk ben giyeyim duygum var.

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BEŞ: Fashion’ı bir sanat ve hayatı yaşama biçimi olarak kabul ediyorum. Takip ediyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum.

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ALTI: Kendimi roman kahramanı olarak görüyorum. Ona uygun davranıyor, ona uygun giyiniyorum.

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YEDİ: Çetin Altan’ın kuralını uyguluyorum. Her sabah kendimi, bir kadın jürisinin önünde podyuma çıkacak şekilde hazırlıyorum.

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SEKİZ: Spor yapıyorum. Her sabah çırılçıplak aynaya bakıyorum. Gövdemin çizgisini korumaya çalışıyorum. Bir kilo aldıysam hemen vermeye çalışıyorum.

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DOKUZ: Dozu iyi ayarlanmış “narsist” ruh halimi kilom gibi korumaya çalışıyorum.

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ON: Alkışlanmayı, alkışlamayı, şımartılmayı, şımartmayı seviyorum. Hayatımın her alanında bunları yapmaya çalışıyorum.

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