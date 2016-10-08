T24 LogoT24 Logo
Medya

Ertuğrul Özkök: 10 maddede niye en iyi giyinen gazeteci benim

"Yeni olanı ilk ben giyeyim duygum var"

08 Ekim 2016 13:04

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "en iyi giyinen gazetecinin kendisi olduğunu" öne sürerek, bu iddiasına gerekçe olarak 10 madde sıraladı. "Giyimde bir kuralının olmadığını" söyleyen Özkök "Klasiği de seviyorum, en marjinali de, Marka seviyorum ama tutkum yok. John Varvatos, Tom Ford da giyiyorum, Mudo, Mavi, Zara, Koton, Damat, Kiğılı da" ifadesini kullandı. "Yeni olanı ilk ben giyeyim duygum var" diyen Özkök, "Fashion’ı bir sanat ve hayatı yaşama biçimi olarak kabul ediyorum. Takip ediyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum" diye yazdı.

Özkök'ün Hürriyet'te "10 maddede niye en iyi giyinen gazeteci benim" başlığıyla yayımlanan (8 Ekim 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

BİR: Kurallarım yok. Klasiği de seviyorum, en marjinali de...

* * * 

İKİ: Marka seviyorum ama tutkum yok. John Varvatos, Tom Ford da giyiyorum, Mudo, Mavi, Zara, Koton, Damat, Kiğılı da...

* * * 

ÜÇ: Pahalı giymeye de, ucuz giymeye de utanmıyorum.

* * * 

DÖRT: Yenilikçiyim. Öncüyüm. Kâşifim. Yeni olanı ilk ben giyeyim duygum var.

* * * 

BEŞ: Fashion’ı bir sanat ve hayatı yaşama biçimi olarak kabul ediyorum. Takip ediyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum.

* * * 

ALTI: Kendimi roman kahramanı olarak görüyorum. Ona uygun davranıyor, ona uygun giyiniyorum.

* * * 

YEDİ: Çetin Altan’ın kuralını uyguluyorum. Her sabah kendimi, bir kadın jürisinin önünde podyuma çıkacak şekilde hazırlıyorum.

* * * 

SEKİZ: Spor yapıyorum. Her sabah çırılçıplak aynaya bakıyorum. Gövdemin çizgisini korumaya çalışıyorum. Bir kilo aldıysam hemen vermeye çalışıyorum.

* * *

DOKUZ: Dozu iyi ayarlanmış “narsist” ruh halimi kilom gibi korumaya çalışıyorum. 

** * 

ON: Alkışlanmayı, alkışlamayı, şımartılmayı, şımartmayı seviyorum. Hayatımın her alanında bunları yapmaya çalışıyorum. 

Yazının tamamı için tıklayın

ETİKETLER

Ertuğrul Özköken iyi giyinen gazeteciHürriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24