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Ertuğrul Kürkçü'den ilk mesaj: Yenilenmiş bir kalple dönüyorum

HDP kongresinde partinin eş başkanı seçilen Kürkçü, üstlendiği yeni görevi için, 'Görevimin başındayım' dedi

29 Ekim 2013 12:37

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü dün yoğun bakımdan çıkarıldı ve ilk mesajını hastane yatağından verdi: "Tabiatın küçük bir oyunu, yenilenmiş bir kalple dönüyorum."

Halkların Demokratik Partisi’nin dün Ankara’da yapılan 1. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşma sonrası rahatsızlanan Eş Başkan Ertuğrul Kürkçü’ye anjiyo yapılmıştı. Yarım saat süren müdahale sırasında 2004’te takılan stenti değiştirilmişti.

Bianet'in haberine göre, HDP kongresinde partinin eş başkanı seçilen Kürkçü, üstlendiği yeni görevi için, “Görevimin başındayım. Yenilenmiş bir kalple, yeni bir güçle dönüyorum" açıklamasını yaptı. Kürkçü'nün  kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

 

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