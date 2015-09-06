Ertuğrul Kürkçü: Türkiye'nin batısı Kürdistan'daki Gezi'yi görmekte zorlanıyor

Karaburun Bilim Kongresi'nde konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Türkiye batısının bugün Kürdistan'daki Gezi'yi görmekte zorlandığı yorumunda bulunarak, "Eğer Gezi'de bir mana varsa, Silopi'de de bir mana var, Cizre'de Şırnak'ta bir mana var. Bu mana Gezi'de olduğundan çok daha acımasız. Bunların görülmesi gerekiyor" dedi.



İzmir'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi'nde "7 Haziran Seçimlerinde Seçmen Davranışlarına Etki Eden Faktörler" başlıklı panel düzenlendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen panele çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Moderatörlüğünü Mim Sertaç Tektaş'ın yaptığı panele HDP'li milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Faysal Sarıyıldız ve Meral Danış Beştaş panelist olarak katıldı. Tektaş'ın açılış konuşması ardından konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, AKP'nin Kürt sorununun çözümü konusunda 3 yıllık zaman zarfı içinde oyalama politikasını sürdürdüğünü söyledi. Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Çalışmaların tümünü bir çırpıda bir kenara itti ve savaş startını verdi. Kamuoyunu aptal yerine koyarak müzakere süreci yokmuş gibi devam etti" dedi.



Cizre'de yaşanan katliamların İzmir'den iyi görülmesi gerektiğine vurgu yapan Beştaş, "Kürdistan ile batı arasında öyle bir kopukluk yarattılar ki kendi basınları eliyle bunu daha da derinleştirmek istiyorlar. Bu kapsamda İzmir'de böyle bir tartışmanın yapılması çok değerli. Bunların arttırılması gerekiyor" dedi.



'Bölgedeki öfkenin bin misli Kobane'de birikti'





Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ise son dönemde yaşananlarla birlikte AKP'ye karşı bir öfkenin biriktiğini söyledi. IŞİD'in AKP tarafından da desteklendiği iddiasını hatırlatan Sarıyıldız, "Tüm bunlar olurken Türkiye'de Erdoğan'ın Kobanê düştü düşecek açıklamasıyla görüldü. Çeteler kafile halinde sınırdan geçmeye başladı. TIR'larla onlarca silah dolusu araç gönderildi. Bir tarafta dünyanın en soysuz ve vahşi çeteleri var bir taraftan da tüm halkları kapsayan bir avuç insan vardı. Böylesi bir durumda büyük bir öfke çıktı ortaya AKP'ye karşı" diye konuştu.





'Kürdistan'daki Gezi'yi görmekte zorlanıyor'





En son konuşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise Gezi direnişinin çok önemli bir öncü isyan deneyimi olduğunu söyledi. Gezi'nin yaşandığı birçok il ve ilçede HDP'nin oy ortalamasını arttığını dile getiren Kürkçü, Gezi'nin 7 Haziran'a olan etkisine dikkat çekti. Türkiye'nin batısının bugün Kürdistan'daki Gezi'yi görmekte zorlandığını söyleye Kürkçü, "Eğer Gezi'de bir mana varsa, Silopi'de de bir mana var, Cizre'de Şırnak'ta bir mana var. Bu mana Gezi'de olduğundan çok daha acımasız. Bunların görülmesi gerekiyor" ifadesinde bulundu.