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Politika

Ertuğrul Kürkçü: Şoförler serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla Musul konusunda bir görüşme yapan HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, rehin alının şoförlerin serbest bırakıldığını söyledi

12 Haziran 2014 20:35

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanlarıyla yaptığı görüşmede, Musul’da rehin alınan Türk şoförlerin serbest kaldığını söyledi.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskında rehin alınan elçilik görevlilerinin serbest kalması için çalışmalar sürerken, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da siyasi partileri ziyaret etti ve liderleri bilgilendirdi. Davutoğlu’nun HDP Eş Genel Başkanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Ertuğrul Kürkçü, Bakan’ın kendilerine Türk şoförlerin serbest kaldığı bilgisini verdiğini duyurdu.

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