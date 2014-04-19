Ertuğrul Kürkçü: Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık hariç tüm BDP'liler HDP'ye katılacak

HDP Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Kürkçü, "BDP'li milletvekillerinin HDP'ye geçerek TBMM'de bir HDP grubu oluşturulması konusunda karar aldık" dedi. Kürkçü, "Sırrı Sakık, Ağrı'da haziranda belediye başkanlığı seçimine gireceği için BDP'de devam edecek. Sayın Selahattin Demirtaş da partiyi kongreye götüreceği için BDP'de kalacak. Kongre sonrası her iki isim de HDP'ye gelecek" diye konuştu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Ertuğrul Kürkçü, dün HDP ve BDP milletvekillerinin, BDP genel merkezinde toplantı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda, BDP milletvekillerinin HDP'ye katılması ve TBMM'de HDP grubu oluşturulması kararı alındığını belirten Kürkçü, şöyle devam etti:

"Bu karar daha geniş bir perspektif içerisinde yorumlandığında HDP'nin de yeniden örgütlenmesi, buna bağlı olarak BDP'nin kendisine yeni bir şekil vermesini de kapsar. BDP'li milletvekillerinin HDP'ye geçerek TBMM'de bir HDP grubu oluşturulması konusunda karar aldık. Bunu resmiyete hangi süreçle ve ne zaman geçireceğimizi ayrıca değerlendireceğiz ama bu çok uzak bir gelecekte değil. Yani mutlaka Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde HDP parti grubu olarak Mecliste ortak hareket edeceğiz. BDP'li milletvekillerinin HDP'ye geçişleri de en kısa zamanda gerçekleşecek."

‘Sakık ve Demirtaş, şimdilik BDP'de kalacak’

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekili Sırrı Sakık'ın HDP'ye geçmeyeceğini, onların dışındaki bütün milletvekillerinin HDP'ye katılacağını ifade eden Kürkçü, "Sırrı Sakık, Ağrı'da haziranda belediye başkanlığı seçimine gireceği için BDP'de devam edecek. Sayın Demirtaş da partiyi kongreye götüreceği için BDP'de kalacak. Kongre sonrası her iki isim de HDP'ye gelecek" dedi.

BDP ve HDP'nin kongre tarihlerinin henüz kesinleşmediğini aktaran Kürkçü, haziran ayında önce BDP'nin daha sonra da HDP'nin kongresinin yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.