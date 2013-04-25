Ertuğrul Kürkçü: PKK, BDP olacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BDP'ye yönelik eleştirilerini doğru bulmadığını ifade eden Kürkçü, "BDP tam tersine asıl aktör olarak, PKK silahlı alandan silahsız alana geçtikten sonra PKK BDP olacak demektir, bunun başka yolu var mı?" şeklinde konuştu.



'PKK'lılar siyaset yapacak'



BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “BDP’yle müzakere sürdürüyorsun ya da görüşmeler yapıyorsun. Diyorsun ki, BDP aslında terörden besleniyor, terör BDP olmasaydı bu kadar sürmezdi. Şimdi sen ‘terörün tasfiyesi’ diye bir proje başlattığına göre BDP’yi de tasfiye etmek istediğini söylüyorsun. Böyle olur mu? BDP tam tersine asıl aktör olarak, PKK silahlı alandan silahsız alana geçtikten sonra PKK BDP olacak demektir, bunun başka yolu var mı? 300 PKK yöneticisini genel af olmadığı için bir kenara koydun, geriye kalan on binlerce insan ne olacak? Bunlar siyaset yapacak” dedi.



'Kendimizi CHP yerine koyalım'



ANF’nin haberine göre, AK Parti’nin baştan beri yanlış hareket ettiğini düşündüğünü dile getiren Kürkçü, “Evet bir müzakere yapması ve bunu bir açılıma dönüştürme eğilimi önemli. Bizi tamamen başka bir evreye taşıyor, bu bir gerçek. Ama bunu yaparken Meclis’teki tüm partileri, mümkünse BDP’yi by-pass ederek bunu yapma eğiliminin ürünü bu. CHP sürece katılsın ama nasıl katılsın? Kendimizi onların yerine koyalım. Tamamen iyi niyetli olduklarını düşünelim. Bize kimse bilgi vermiyor. Size kredi açıyoruz diyoruz. Senin kredin batsın lazım değil diyor. Ardından sürece katılın diyor. Bilgi diyoruz, bilgi verilmiyor. Hiçbir politik parti kendisinin bu şekilde muhatap alınmasına razı olmaz. Ben AKP’nin işleri kolaylaştırmadığını düşünüyorum” dedi.