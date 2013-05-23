Ertuğrul Kürkçü Güler'e sordu: İstihbarata rağmen neden 51 insan öldü?

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, 11 Mayıs Cumartesi günü Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin öldüğü bombalı saldırılarla ilgili RedHack’in ortaya çıkardığı belgeler hakkında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Bianet'in haberine göre Kürkçü, önergesinde RedHack’in blog üzerinden paylaştığı belgelerde patlamalarla ilgili istihbarat bilgisi olduğunun gözüktüğünü belirtti ve şöyle devam etti:

“Söz konusu planların, 25 Nisan tarihinde elde edildiği belirtilen ve Suriye’deki en etkili silahlı muhalif gruplardan El Nusra’nın, üç araca Türkiye'ye yönelik bir eylemde kullanmak üzere bomba düzeneği yerleştirdiği yönündeki bilgilerle paralellik taşıdığı ibaresi yer almaktadır.

“Belgelerin Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı’na ait olduğu iddia edilmekte ve Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide yanlısı gruplara ulaştırılmak üzere hazırlandığı iddia edilen bomba yüklü araçlara ilişkin detaylara yer verilirken bu araçların Suriye tarafından arandığı bilgisi dikkat çekmektedir.

“Bunların yanı sıra aynı belgelerde, ‘Halkların Demokratik Kongresi (HDK) organizesinde 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Demokrasi ve Barış Konferansı'na sivil toplum kuruluşları ile bölücü ve aşırı sol terör örgütleri sempatizanlarının da katılımıyla düzenleneceği bilgisi bildirilmiştir’ ifadesi yer almaktadır.

“Böylece, Türkiye’nin tüm barış yanlısı ve çözüm önerisi olan milletvekili, aydın, yazar, sanatçı ve aktivistlerinin katılacağı konferansın kriminal bir vaka, bir suç nesnesi olarak ele alındığı görülmektedir.”

Kürkçü, bu argümanlardan yola çıkarak İçişleri Bakanı Güler’e şu soruları yöneltti:

* Yukarıda ifade edilen belgeler gerçek midir?

* Sözkonusu belgeler Jandarma Genel Komutanlığı ve/veya Jandarma İstihbarat Daire Başkanlığı'na ait midir?

* Reyhanlı’da patlayan bomba yüklü araçlarla ilgili gelen istihbarat bilgisine rağmen olayın önlenememesinin ve 51 vatandaşımızın canını kaybetmesinin nedeni nedir?

* El Kaide yanlısı bomba yüklü araçlarla ilgili olarak güvenlik güçlerince herhangi bir önlem, soruşturma, takibat yapılmış mıdır?

* Belgelerde; siyasi partiler, çevre örgütleri, halk ve inanç grupları, demokratik kitle örgütleri tarafından açık alanda faaliyet gösteren Halkların Demokratik Kongresi ile ilgili kriminal görüş bakanlığınıza ait midir? Değil ise Bakanlığınıza bağlı güvenlik aygıtları tarafından HDK ve birçok aydın, yazar, sanatçı ve aktivistin çağırıcısı ve katılımcısı olduğu “Demokrasi ve Barış Konferansı”nın istihbari bir kriminal nesne olarak belgelerde yer almasının sebebi nedir?

* Sözkonusu belgelerin kamuoyu ve basına sızması sonrasında Bakanlığınız tarafından idari/hukuki soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa içeriği nedir?