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Ertuğrul Günay'dan yeni oluşum sinyali

Genel seçimden önce bağımsız İzmir milletvekili olan Ertuğrul Günay, yeni bir siyasi oluşum hazırlığı içinde oldukları yönündeki iddiaları değerlendirdi

16 Temmuz 2015 17:25

Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, kendisinin de içinde yer aldığı yeni bir siyasi oluşum kurulacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Günay, "Somut adım yok ama çeşitli fikir alışverişleri var" dedi.

Genel seçimden önce bağımsız İzmir milletvekili olan Ertuğrul Günay, yeni bir siyasi oluşum hazırlığı içinde oldukları yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Türkiye’nin önüne çoğulcu, katılımcı, demokrat yeni bir devlet, toplum ve siyaset modeli koymak gerektiğini devamlı söylediğini aktaran Günay, “23-24 Temmuz’da İstanbul’da öyle bir toplantı yok. 23 Temmuz’da İstanbul’a gidiyorum ama bir sergi açılışına gidiyorum. Yeni bir siyaset, toplum, devlet modeline ihtiyaç olduğunu hep söylüyorum. Şu anda yeni bir oluşumla ilgili somut bir adım yok, fikir alışverişi var. Yer ve tarih çok doğru olmayabilir ama çeşitli fikir alışverişleri var.” dedi.

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