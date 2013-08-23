T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Günay'dan Ali İsmail'in katil zanlılarına tepki

Ertuğrul Günay, twitter hesabından Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldülüren Ali İsmail Korkmaz’ı hatırlattı

23 Ağustos 2013 15:31

AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, Twitter'dan Ali İsmail Korkmaz'ı öldürenlerin hak ettiği cezayı almadığını söyledi. Günay, "Ali İsmail Korkmaz’ı öldürenler hak ettikleri cezayı almadan, kimse bana adaletten başka ülkelerin mazlumlarına merhametten sözetmesin" dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Günay da Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de, vücuduna aldığı darbelerle beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın dövülme görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Günay, şu tweet’leri attı:

"Cuma vesilesi, ’kim bir insanı haksız yere öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş olur. Maide, 32. Dünyanın neresinde hangi zamanda olursa olsun. Ali İsmail Korkmaz’ı öldürenler hak ettikleri cezayı almadan, kimse bana adaletten başka ülkelerin mazlumlarına merhametten sözetmesin!"

ETİKETLER

ertuğrul günayakpali ismail korkmaztwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24