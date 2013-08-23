Ertuğrul Günay'dan Ali İsmail'in katil zanlılarına tepki

AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, Twitter'dan Ali İsmail Korkmaz'ı öldürenlerin hak ettiği cezayı almadığını söyledi. Günay, "Ali İsmail Korkmaz’ı öldürenler hak ettikleri cezayı almadan, kimse bana adaletten başka ülkelerin mazlumlarına merhametten sözetmesin" dedi.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Günay da Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de, vücuduna aldığı darbelerle beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ın dövülme görüntülerinin ortaya çıkmasıyla Günay, şu tweet’leri attı:

"Cuma vesilesi, ’kim bir insanı haksız yere öldürürse, bütün insanlığı öldürmüş olur. Maide, 32. Dünyanın neresinde hangi zamanda olursa olsun. Ali İsmail Korkmaz’ı öldürenler hak ettikleri cezayı almadan, kimse bana adaletten başka ülkelerin mazlumlarına merhametten sözetmesin!"