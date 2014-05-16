Ertuğrul Günay’dan '787 işçinin isimlerini tek tek açıklayın' çağrısı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası AKP’den istifa eden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Soma faciasında ocakta bulunan 787 işçinin isimlerinin ve durumlarının tek tek açıklanması için çağrıda bulundu.

Günay, Twitter hesabından yayımladığı mesajda milletvekilleri ve medya mensuplarını mention ederek “Soma'da kaza anında ocakta bulunan 787 işçinin kimliği ve durumu tek tek açıklansın!” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız bugün yaptığı açıklamada maden faciasında yaşamını yitirenlerin mevcut durumda 283 işçi olduğunu, ancak içeride 18 kişinin kaldığını belirterek, “301-302 gibi bir rakamla ölen işçi sayısını kapatabiliriz” açıklamasında bulundu. Akşam saatlerinde yapılan yeni açıklama ile faciada yaşamını yitiren 284 işçinin isimleri tek tek açıklanırken, geri kalan işçilerin durumları hakkında bilgi verilmemesi dikkat çekti.

İlk resmi rakamı Erdoğan vermişti

Maden ocağındaki kurtarma çalışmaları yapan ekipler televizyonlara yaptıkları açıklamalarda genel itibariyle içeride 150-200 işçinin yaşamını yitirdiğine dair bilgiler paylaşmıştı. Maden faciası sonrası Soma'ya giden Başbakan Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Madende 120 işçinin daha olduğunu" açıklamış, bu rakamı kendisine 'şirket yetkililerinin' verdiğinin de altını defalarca çizmişti.

Erdoğan'ın madende ulaşılamayan işçilerin sayısını 120 olarak açıkladığı saatlerde ise ölen işçilerin sayısı 238'di.

Erdoğan'ın 4 gün önceki açıklamalarından bu yana ölenlerin sayısı 238'den 284'e yükseldi. Erdoğan'ın açıkladığı rakamlar dikkate alındığında madende bulunan 120 işçiden 46'sı o saatten bu güne ölü olarak madenden çıkarıldı. Yine Erdoğan'ın verdiği rakamlar dikkate alındığında madende şuanda 74 işçinin bulunması gerekiyor.

Günay'ın Twitter'dan yayımladığı mesaj şöyle: