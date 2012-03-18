Ertuğrul Günay'a Putin'den sürpriz telefon

T24 - Turizm Fuarı için Moskova'da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a Rus meslektaşı, “Telefonda Başbakan Putin var, seninle konuşmak istiyor" sözlerine önce şaşırdı sonra telefonu alarak Putin'le konuştu.



Rusya’nın başkenti Moskova’da dün kapılarını 7. kez açan Uluslararası Turizm Fuarı İntourmarket-2012 için fuarın yapıldığı Krokus Expo Fuar Merkezi’ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Rus meslektaşı Vitali Mutko ile sohbet ettiği sırada Rus bakanın cep telefonu çaldı.

Telefonuna cevap veren Rus Bakan Mutko, Ertuğrul Günay’a, “Telefonda Başbakan Putin var, seninle konuşmak istiyor"dedi. Önce şaşıran Günay, daha sonra telefonu alarak Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin'le yaklaşık bir dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Telefon konuşmasından dolayı son derece memnun olduğu gözlemlenen Günay, bu memnuniyetini Rusya Federasyonu Turizm Federal Ajansı ile “Ortak Eylem Planı" imza töreni sırasında şu sözlerle dile getirdi: “Biraz önce paylaştığım bir onuru da kamuoyumuzla paylaşmak isterim. Rusya Turizm Bakanı ile konuşurken, Sayın Rusya Başbakanı Putin telefonla bana da hoş geldiniz deme nezaketinde bulundu ve benim vasıtamla da Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayip Erdoğan’a en iyi dileklerini iletmemi söyledi. Bu benim için son derece güzel ve onur verici bir davranıştır. Buna teşekkür ediyor ve sizinle paylaşmak istiyorum."



“Ortak eylem planı" imzalandı



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Türkiye ile Rusya Federasyonu Turizm Federal Ajansı arasında imzalanan “Ortak Eylem Planı" imza törenine katıldı. BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Başkanı Taleb Rifai’nin de bulunduğu törende, anlaşmaya Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan imza atarken, Rusya adına ise Rusya Federasyonu Turizm Federal Ajansı Başkanı Aleksandr Radkov imzaladı.



'Rusya Türkiye turizmi için önemli'



İmza töreni sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ertuğrul Günay, “Bugün ülkelerimiz arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Rusya Türkiye turizmi için çok önemli ülkelerden birisi. Sadece turizm için değil, ticaret ve siyaset alanında da aramızda çok yakın işbirlikleri var. Bu işbirlikleri olumlu bir çerçevede hızla gelişmesini arzu ediyoruz" dedi.



'Türkiye ilk 10 arasında'



Türkiye’nin Dünya turizminde hızla gelişen ülkelerinden birisi olduğunu söyleyen Bakan Günay, Türkiye'nin dünyada hem turist sayısı itibariyle hem de turizm geliri itibariyle ilk on ülke arasında yer aldığını söyledi. Günay, bu gelişimde Rusya’nın çok büyük bir katkısı olduğunun altını çizdi.