Ertuğrul Günay: Müzedeki resimlerin kaybolduğunu biz ortaya çıkardık

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Milliyet gazetesinde “Devlet Resim Heykel’de büyük soygun” başlığıyla yer alan habere konu olan kayıp eserlerin kendileri tarafından açılan soruşturmada ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yazılı açıklaması şöyle:

Bugünkü Milliyet Gazetesi’nin manşetinde Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ile ilgili yer alan haber bazı yanlış anlamalara yol açabilecek nitelikte olduğu için kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duydum.

'Envanter ve koruma çalışması yapılmamıştı'

1980 yılının Nisan ayında resmi olarak açılışı yapılmış bulunan Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi hemen ardından gelen 12 Eylül darbe dönemi ve sonrasında önemli ölçüde sahipsiz kalmış ve kötü yönetilegelmiştir. O dönemde birçok eserin gerçek olmadığı halde müzeye alındığı, müzedeki gerçek eserlerin darbe dönemi ve sonrası yöneticilere armağan edilerek yerlerine taklitlerinin konduğu kamuoyunda yaygın olarak bilinen bir söylentidir. Müzenin bu dönem içinde kayıtları tutulmamış, sağlıklı bir envanter çalışması yapılmamış ve gerekli asgari koruma önlemleri dahi alınmamıştır.

'Resterosyan çalışmaları 2008'de başladı'

2000’li yıllarda müze Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi arasında yapılan bir sözleşme ile restore edilmek amacıyla uzun yıllar kapalı kalmıştır. 2008’de sona eren bu restorasyonun yeterli ve amaca uygun olmadığı göreve başladığım dönemde tarafımdan gözlemlenmiş ve 5 Şubat 2008 tarihinde hem müze için kapsamlı bir inceleme ve envanter çalışması hem de koruma önlemlerini de kapsayan yeni bir restorasyon çalışması başlatılmıştır.

İlk incelemelerimiz sonucunda müzede eksik ya da taklit eser olduğu bilgilerine ulaşılınca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, bu soruşturma sürecinde Bakanlığımız müfettişleri ile birlikte konu ile ilgili uzmanlar da görev almışlardır.

Bugün yeni bir habermiş gibi kamuoyuyla paylaşılan bilgiler tamamen bizim talimatlarımızla yapılan soruşturma kapsamında elde edilmiştir.

Yine bu çalışmalar sonucunda müze depoları tümüyle elden geçirilmiş daha önce 350 kadar resim ve heykel teşhir edilirken bu sayı bugün 800’e ulaşmıştır.

Ayrıca, 2008’den bu yana yaptığımız çalışmalar ve bu konudaki duyarlılığımızın kamuoyuyla paylaşılması sonucunda çeşitli kurumlardan 100’den fazla önemli yeni eser müze koleksiyonuna kazandırılmıştır.

Bilimsel kurulun ve müfettişlerin vermiş oldukları raporlar doğrultusunda bütün gerekler yerine getirilmektedir. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi şu anda gerek yeni teşhir ve tanzimiyle ve gerekse içerden dışarıya bütün çevre düzeniyle Ankara’nın bütün insanlarımıza övünçle sunacağı bir sanat mekanı haline dönüşmüştür.

Yanlış anlamalara neden olmamak amacıyla bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmak istedim.