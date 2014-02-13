Ertuğrul günay: İstanbul’un yağmalanmasına göz yumsaydım hala bakandım

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Özel yetkili mahkemelerin (ÖYM) kaldırılması ve soruşturma usulünde değişiklik içeren Kanun Teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile AKP’li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

İlk 8 maddesi kabul edilen “Terörle Mücadele Kanununun 10. Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemelerinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin” görüşmeleri sırasında, İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, kişisel verileri hukuka aykırı kaydedenlere verilecek hapis cezasını artıran madde üzerinde söz alarak “Düzenlemenin 17 Aralık operasyonunu akamete uğratmayı amaçladığını” öne sürdü. Günay “Teklif hukuk mühendisliği içeriyor. Tebrik ediyorum” dedi. AKP’li milletvekillerinin teklife destek vermesini eleştiren Günay, “Eve gidince çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklar?” diye konuştu.

Ben hala bakandım, sen de önümde ceketini iliklerdin

Günay'ın bu sözüne tepki gösteren AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Böyle konuşamazsınız. Bizi böyle yargılayamazsınız. Böyle konuşmaya hakkınız yok, hele sizin hiç yok. Benim çocuğuma nasıl baktığım seni ilgilendirmez” dedi. Günay da Çavuşoğlu’a, “İstanbul'un yağmalanmasına göz yumsaydım, utandığınız Kazlıçeşme kuleleriyle ilgili 10 kere uyarmasaydım ben hala bakandım ve sen de çemkirmezdin, karşımda ceketini iliklerdin” sözleriyle karşılık verdi. Kimseye hakaret etme niyeti olmadığını ifade eden Günay, “Başından beri iktidarı doğru noktalarda uyarmaya çalışıyorum” dedi.

Ertuğrul Günay, 17 Aralık operasyonuyla ilgili ses kayıtlarının ortaya çıkması nedeniyle başlayan soruşturmanın gizliliği tartışmalarına da değinerek, bir iş adamının kendisine ihale verilmesi sonucunda para alışverişini konuşmasının kişisel olmadığını savundu ve “Konunun kamu tarafından bilinmesinde kamu yararı vardır. Bunun sorumluluğunu yapanlar düşünmeli, açıklayanlar değil” diye konuştu.

Bilal Erdoğan’ın ifade vereceğine kefilim

AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan ise ses kayıtlarının soruşturma evrakları içinde olduğunun kesin olarak bilinmediğini öne sürerek, bunları yaymanın suç olduğu kanısında olduğunu söyledi. Bu belgelerden birisinin dahi imzalı olduğunu görmediklerini belirten Turan, Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da ifade vermekten kaçmadığını vurguladı. Turan, Bilal Erdoğan’ı tanıdığını ifade ederek, “Bilal Erdoğan’a giden evrak yok. Evrak geldiği gün ifade vereceğine ben kefilim” dedi.

Gerginlik

Öte yandan, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ile AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer arasında da gerginlik yaşandı. Öztürk, muhalefetin neyi ne kadar konuşacağına iktidarın karar veremeyeceğini söyledi. Öztürk ile Başer arasında laf atışması başladı. Sinirlenen Öztürk, önündeki bardağı ve dosya kağıtlarını havaya savurdu. Gerginliğin tırmanması üzerine toplantıya ara verildi.

CHP’lilerin itirazı işe yaradı

Görüşmeler sırasında, Teklifteki “2 yıldan az hapis cezası gerektiren suçlarda şüpheli ya da sanığın mükerrir, itiyadi suçlu ya da suçu meslek edinen kişi olması durumunda tutuklanabileceğine” ilişkin hüküm, CHP’li milletvekillerinin itirazı üzerine metinden çıkarıldı.

Düzenlemenin özgürlükçü anlayışla bağdaşmadığını ifade eden CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, suçluların kategorize edilemeyeceğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz de 2 yıldan az hapis cezası gereken suçların belli olduğunu, bunların başkalarını rahatsız etme, dini nikah kıyma ve kumar gibi suçlar olduğunu anlatarak, “Teklife göre bir yıl içinde iki kere tencere tava çalanlar tutuklanabilecek” dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk de “Bu maddenin getirilmesi, gazetecilere ve aktivistlere ceza amacı taşıyor. Hedef, sivil inisiyatifi baskılamadır. Hangi kitleyi hedef alarak bu düzenlemeyi getirdiniz?” eleştirisini yaptı.

Bir kapıdan girip öbüründen çıkıyorlar

Eleştirilere cevap veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenlemenin kamu düzeni açısından önemli olduğunu belirterek, 2 yıldan az hapis cezası öngören suçlarda tutuklama yasağı olduğu için suç işlemeyi alışkanlık haline getirenler olduğuna dikkati çekti. Bozdağ “Tutuklama yasağı olduğu için işlem yapılamıyor. Kamuoyunda ‘bir kapıdan girdi öbüründen çıktı’ deniliyor” diye konuştu.

CHP’lilerin itirazlarını sürdürmesi üzerine AKP’li üyelerin verdiği önerge kabul edildi.