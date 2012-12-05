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Politika

Ertuğrul Günay: Bu ombudsman isabetli değil

Başdenetçi seçilmesi tartışmaya neden olan Mehmet Nihat Ömeroğlu'na Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan da itiraz geldi

05 Aralık 2012 10:06

 

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinden aldığı cezayı onaylayan hâkimler arasında bulunan Yargıtay eski üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu’nun Kamu Başdenetçi seçilmesine kabineden de tepki geldi. Ömeroğlu’nun Başdenetçi seçildiği gizli oylamada Ömeroğlu’na oy vermediğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Seçimin isabetli olmadığını hep söyledim” dedi.
 
Taraf gazetesinden Bahar Kılıçgedik'in haberine göre  Bakan Günay, şunları söyledi:
“Ombudsmanın Türkiye’de herhangi bir tartışmanın tarafı olmayan, bütün toplumun gerçekten hiçbir önyargı olmaksızın güvenebileceği, hukukunu, yargının da ötesinde ve öncesinde emanet edebileceği bir isim tarafından temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden haklı ya da haksız bir tartışmaya taraf olan, bir tartışmaya maruz kalabilecek olan bir isimle öne çıkılmasının Başdenetçilik kurumuna zarar verebileceği kaygısı taşıdığımı arkadaşlarımla paylaştım. Türkiye’nin bu ombudsmanlık sistemine yeni geçtiğini, böylesine tartışılan bir isimle bu kurumun hemen başında zarar göreceğini söyledim. Seçimi isabetli bulmadığımı ifade ettim açık açık. Oy kullanmayacağımı açıkladım. İsimleri gördüğümde, yapılan tartışmaları öğrendiğimde de oy vermeyeceğimi söyledim.
Bu tavrım parlamentoda da gizli bir tavır değildi. Gizli oy kullanılıyordu ama ben oyumu açıkladım.”
Günay, Ömeroğlu ile ilgili görüşlerinin seçimden sonra da değişmediğini anlattı:
“Onu tanımıyorum ama tüm tartışmaları izledim, açıklamalarını okudum. Tereddüdümden oy vermemiştim. Seçildikten sonraki açıklamalarını okuduktan sonra bu tereddüdüm ortadan kalkmadı, görüşüm kuvvetlendi.”

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Ertuğrul GünayombudsmanMehmet Nihat Ömeroğlu

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