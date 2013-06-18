Ertuğrul Günay konuşturulmadı, basın toplantısı ertelendi

Hülya Karabağlı / Ankara

Gezi Parkı eylemleri başlangıcından itibaren muhalif çıkışlarını ve hükümet yönelik eleştirel tutumunu sürdüren AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay’a partisinden ilk çalım geldi. Günay, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşmak yapmak isteyince grubundan vize çıkmadı. Günay’a söz hakkı verilmedi. Günay’ın Gezi Parkı konuşması yapacağı belirtildi.

Basın toplantısını yarına bıraktı

Günay, bugün saat 14.45’de basın toplantısı yapacağını duyurdu. Ancak, ilerleyen saatlerde iptal etti. AKP Grup toplantısına da katılmayan Günay’ın durumu merak oluşturdu. Cep telefonu bir süre kapalı olan Günay, daha sonra T24’e, “ Bugün dört gurup toplantısı vardı. Bu yüzden basın toplantısını yarına bıraktım” dedi. Günay, yarın saat 11.00’da basın toplantısı yapacak.

Erdal Kalkan gelmedi. İbrahim Yiğit katıldı

Günay’ın yol arkadaşı Erdal kalkan da grup toplantısına katılmadı. ABD’den, “ Ben de içiyorum”, “ Üçüncü köprünün adını Yavuz Sultan selim olmasın” diyen İbrahim Yiğit, gurup toplantısına katıldı.