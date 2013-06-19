Ertuğrul Günay, AKP'den istifa mı edecek?

AKP'nin dünkü grup toplantısına katılmayan AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın istifa edeceği iddia edildi.

AKP milletvekili Ertuğrul Günay gezi olayları hakkındaki yorumları sonrasında TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı konuşma yapmak istemesine izin verilmedi.

Günay AKP'nin dünkü grup toplantısına da katılmayınca Ankara kulislerinde "istifa edecek" söylentileri çıktı.



Yalçın Akdoğan: Bizi çok üzdü



24TV'de konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'dan da Günay için "Bir insanı ne dediği kadar nerede dediği, ne zaman dediği, nasıl dediği de önemlidir. Ben daha ileri şeyler söylemek istemem ama bizi çok üzdü. Ak Parti camiasında büyük bir kitlenin bundan üzüntü duyduğunu biliyorum. Bu eleştirileri doğru zemin ve ortam içerisinde yapmak lazım" dedi.



Parti grup toplantısına katılmadı



Günay, dün saat 14.45’de basın toplantısı yapacağını duyurdu. Ancak, ilerleyen saatlerde iptal etti. AKP Grup Toplantısı'na da katılmayan Günay’ın durumu merak yarattı.

Cep telefonu bir süre kapalı olan Günay, daha yaptığı açıklamada, "Bugün dört grup toplantısı vardı. Bu yüzden basın toplantısını yarına bıraktım" dedi.

Günay'ın bugün saat 11.00’da basın toplantısı yapması bekleniyor



'İçiyorum' diyen geldi



Ertuğrul Günay’ın yol arkadaşı Erdal Kalkan da grup toplantısına katılmadı.

ABD’den, "Ben de içiyorum", "Üçüncü köprünün adını Yavuz Sultan Selim olmasın" diyen İbrahim Yiğit ise grup toplantısına katıldı.