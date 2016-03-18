T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ertuğrul Günay: Adalet hiç bu kadar şirazesinden çıkmamıştı!

“Biz Ankara ve İstanbul için konuşuyoruz ama Sur’da, Cizre’de Silopi’de ne olduğunu bilmiyoruz"

18 Mart 2016 19:11

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İnsan Hakları İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde (İHİDEM) yaptığı konuşmada, “adalet hiçbir zaman tümüyle tarafsız olmamıştı ama hiçbir zaman da bu kadar şirazesinden çıkmamıştı” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin kötü bir dönemden geçtiğini söyleyen Günay, kendisinin de İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu hatırlattı ve Türkiye’de bu kadar hukuk cinayeti işlenirken, Hukuk Fakültesi hocalarının kürsülerde ne anlattıklarını merak ettiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın savunma makamını temsil etmesine rağmen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenleri suçladığını belirten Günay, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin hukuk devleti olduğunu, “adaletin mülkün temelidir” sözünün, bir devlet tecrübesi olduğunu vurguladı.

Günay konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü;

“Dünyada esenliği sağlamak için birinci şart, adalettir. Osmanlı Devlet geleneği de bunu söyler. Hukukçular, hakimler ve savcılar, siyasetten değil, adaletten hizaya geçelim demelidirler. Darbe sadece askerin kapıya dayanması ile olmaz. Hukukun askıya alınmasıyla da darbe olur. Türkiye’de maalesef böyle bir darbe oldu. Bu darbenin kanıtları da hakimlerin ve yolsuzluğu soruşturan polislerin tutuklanmasıdır. Türkiye’de hukuk organları verdiği kararlardan dolayı hakimler tutuklandığında ayağa kalkmalıydı. Kalkmadığı için bugünleri yaşıyoruz.”

40 yıldır siyasetin içinde olduğunu, ilk defa bu kadar karanlık bir dönem yaşadığını belirten Ertuğrul Günay, “biz Ankara ve İstanbul için konuşuyoruz ama Sur’da, Cizre’de Silopi’de ne olduğunu bilmiyoruz. Yaşananlar, bize bumerang gibi terör olarak geri dönüyor. Şiddet demokrasinin değil, otoritenin işine yarıyor” dedi.

 

ETİKETLER

ertuğrul günayadaletşirazeakademisyenlerhukuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24