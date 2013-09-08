Ertuğrul Günay: 2020 yılında kim iktidar olur, onu Allah bilir

Kültür ve Turizm eski Bakanı, AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, İstanbul’un 2020 Olimpiyatları’nı kaybetmesinin ulaşım altyapısı ve sanat merkezi eksikliği, deprem önlemlerinin yetersizliği, spor dünyasında son yıllarda yaşananlar ve Suriye sorunundan kaynaklandığını söyledi.

Elif Demirci ve Hakan Güngördü'nün DHA'da yayımlanan haberine göre, partisinin Balçova İlçe Başkanlığı’nda partililerle sohbet eden Ertuğrul Günay, İstanbul’un 2020 olimpiyatlarını kaybetmesinin ülkede ayrışmaya neden olmasını doğru bulmadığını belirtti. Günay, bu tür uluslararası organizasyonları bile particilik olarak değerlendirenlerin vicdan sorunu yaşadığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"Kültürel kırılmayı çok büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. Ben de dün akşam sosyal medyada buna benzer mesajlar gördüm. Türkiye bir şey kazandığı zaman bir siyasi parti kazanmış olmaz. Türkiye kazanmış olur. Türkiye bir şey kaybettiği zaman da bir siyasi parti kaybetmez, Türkiye kaybetmiş olur. Bu tür uluslararası projeleri bile particilik açısından değerlendiriyorsa bazı insanlar, onların ciddi bir vicdan muhasebesine ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. İstanbul olimpiyatlara ev sahibi olabilseydi bu 2020 yılında olacaktı ve o yılda kim iktidar olacak onu şu anda Allah bilir. Ama siz 2020 yılında bile Türkiye’ye uluslararası ev sahipliği fırsatı gelmesin diye bugünden sevinç gösterileri yapıyorsanız bu siyasi parti karşıtlığı olmaz, Türkiye karşıtlığı olur. Bunu üzüntüyle karşılıyorum. Bazı arkadaşların bu çaresizlikten kaynaklanan umutsuzluklarına sert cevap vermeyi de ben onların seviyesine inmek sayarım. O yüzden kötü söz sahibinindir der bırakırım."



'Kaybeden İstanbul değil, biziz'



Günay, kararda, İstanbul’un altyapı ve sanat merkezi eksikliği, deprem konusunda alınacak önlemlerin yetersizliği ve spor dünyasında son yıllarda yaşananların etkili olabileceğini dile getirerek, "İstanbul dünyada girdiği hiçbir yarışı İstanbul olarak kaybetmez. İstanbul’un tarihini, doğal güzelliğini yarışa soksak İstanbul kaybetmez ama İstanbul’un belki ulaşım altyapısından, sanat merkezi eksikliğinden, depreme karşı alınacak önlemlerin yetersizliğinden kaynaklanan bazı tartışma konuları vardır. Spor dünyamızda son yıllarda yaşanan talihsizliklerden kaynaklanan sorunlar vardır. Ama bunların hiçbiri İstanbul’un eksiği değildir. Kaybeden İstanbul değil biziz" diye konuştu.



'Suriye sorununun da etkilediği kabul edilebilir'



AKP İzmir Milletvekili Günay, Suriye sorununun da kararda etkili olabileceğine dikkat çekerek, "Kıtalararası bir köprü olması İstanbul için özel bir konu. Ama şu anda bizim sınırlarımızda, coğrafyamızda başka tartışmalar var. Suriye meselesi var ve Suriye meselesiyle ilgili bölgede yaşanan gerginlikler var. Bu süreçte bizi olumsuz etkilediği kabul edebilir" dedi.