-Ertuğrul Gazi'yi anma şenlikleri başladı SÖĞÜT (A.A) - 11.09.2011 - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 730'uncusu düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve vatandaşların katılımıyla Hükümete Konağı Meydanı'ndaki yürüyüşle başladı. Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve beraberindekilere yürüyüş öncesinde poşu bağlandı.Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Takımı yürüyüşe eşlik etti. Bilecik Belediyesine ait bir araç, yürüyüş güzergahı boyunca yola gül suyu döktü. Yürüyüşün sona erdiği stadın yanındaki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Bozdağ ve beraberindekiler burada dua etti. Stadın çevresinde kurulan çeşitli kentlerde faaliyet gösteren yörük derneklerinin kurduğu çadırları ziyaret eden Bozdağ, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. -Bahçeli protokolde oturmadı- Stada ilk gelen Bahçeli, protokolde kendisine ayrılan yere oturmadı. Bahçeli, protokolün solunda yer alan koltuklara oturdu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve beraberindekiler de çadır ziyaretinin ardından şenliğin yapılacağı stada geldi. Bozdağ, Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Şenliğe Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ülker Can, AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, MHP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, 2. Abdülhamit'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Dulkadiroğulları Beyliği'nin 4. kuşaktan torunu Hakan Dulkadiroğlu katıldı.