Ertuğrul Fırkateyni'nden yeni keşifler

‘Kasanın üzerinde kaya var’

Fenerci evi sergi salonu olacak

35 metre derinlikte geminin kasası ve 700 kilogram ağırlığındaki çıpanın yeri tespit edildi ve ayrıca iki Japon parası günyüzüne çıkarıldı. Üç yıldır sürdürülen Ertuğrul Fırkateyni Projesi’nde eserleri çıkarmak için ocak ayında yeniden çalışmalara başlanacağını belirten proje başkanı Tufan Turanlı, “Bu eserleri çıkardıktan sonra geminin bulunduğu yeri Türk-Japon Dostluk Sualtı Parkı haline getirerek dalış turizmine açmak istiyoruz. Bununla ilgili tüm yasal izinleri almaya başladık” dedi.1890 yılında Oşima adası açıklarında 619 denizcisi ile fırtınaya yakalanarak batan ve 550 denizcinin yaşamını yitirdiği Osmanlı Fırkateyni Ertuğrul’a, 15 Ocak'ta başlayacak dalışlar için bir hafta süren envanter ve harita çalışmaları yapıldı. Çalışmalar için Türk ve Japon dalgıçlar, bir haftada 50 metreye 45 dalış gerçekleştirdi. Dalışlara, proje başkanı Tufan Turanlı, Teksas A&M Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve dünyanın en ünlü sualtı arkeoloğu Prof. Dr. Cemal Pulak, Japonya’nın usta dalgıçlarının hocası Hirosi Enomoto da katıldı. Dalgıçların çalışması sırasında 35 metre derinlikte kayaların altında geminin kasa ve 700 kilogram ağırlığındaki çıpası tespit edildi. Tufan Turanlı, Kuşimoto Emniyet Müdürü Souhei Yamaşhita’yı ziyaret ederek, kasanın bulunduğu yerde çalışma yapabilmek için gerekli izinleri aldı.Turanlı yaptığı açıklamada, Ocak ayında Prof. Dr. Pulak, 4 Japon, 4 Türk dalgıç ve bir İspanyol arkeolog ile bir ay sürecek çalışmalara başlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Geminin kasasının ne durumda olduğunu içinde ne bulunduğunu, üzerinde tespit edilen üç tonluk kayayı kaldırınca görebileceğiz. Kasa, çıpa ve diğer önemli eserleri çıkarıp müzede sergiledikten sonra, geminin bulunduğu yeri Türk-Japon Dostluk Sualtı Parkı haline getirerek dalış turizmine açmak istiyoruz. Bununla ilgili tüm yasal izinleri almaya başladık. Ertuğrul’dan çıkacak yeni eserler büyük heyecan yaratacak. Bir hafta önce burayı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay’ın da projeye büyük ölçüde destek vermesi bizleri mutlu etti.” Turanlı, Türk Müzesi ve Şehitliği’nin bulunduğu 50 dönümlük alana 6.5 metre yüksekliğinde dev Atatürk Anıtı’nı da Ocak ayında yerleştireceklerini söyledi.Faciadan sağ kurtulan 69 Türk denizcisinin sığındığı ve 45 yıl önce kaderine terk edilen 200 yıllık fenerci evinin de 300 bin dolara restore edilerek, Ertuğrul Eserleri Sergi Salonu haline getirileceğini belirten Turanlı şöyle konuştu: “Kaşinozaki fenerinin yanındaki fenerci evine sığınan denizcilerimiz bir süre burada kalmış. Burası Türk denizcilerine hastane ve konaklama görevi görmüş. 69 denizcimiz Türkiye’ye döndükten sonra Japon dostlarımız Türk askerlerinin anısına bir daha o evi kullanmamışlar. Bakan Günay’ın destekleri ile 150 metrekare büyüklüğündeki fenerci evini restore edip Ertuğrul batığından çıkacak yaklaşık sekiz bin eseri burada sergileyerek Ertuğrul şehitlerinin tüm anısını Japonya’ya yayacağız.” Turanlı, Türk- Japon ortak yapımı Ertuğrul filminin gelecek yıl sonunda çekimlerine başlanabilmesi için de hazırlıklar yapılacağını belirtti.