Ertuğrul Erdoğan: "Birbirimize ihtiyacımız var"

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen medya gününe basketbolcular ve teknik heyet katıldı.

Takım haline fotoğraf çekiminin ardından Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Ertuğrul Erdoğan, \"Bu şartlar altında iyi bir hazırlık dönemi geçirdim diyebilirim. Transfere biraz geç başladık. Bazı oyuncularımız biz antrenmana başladıktan 2-3 hafta sonra geldi. Milli takımlardan 3 tane oyuncumuz geç katıldı. Bu herkesin problemi. Dolayısıyla takımın durumu şu anda arzu ettiğimizin uzağında ama genç bir takım. Enerjisi yüksek bir takım. Çok çabuk adapte oldular. Kadromuzda gençlerle beraber 15 oyuncumuz var ama geçen seneden sadece 2 oyuncu var bu kadroda. Dolayısıyla yepyeni bir takım. Birbirlerine alışmaları zaman alacak. Maalesef zaman en büyük lüksümüz şuanda. Dediğim gibi ben çalışma temposundan, oyuncuların birbirleriyle ilişkilerinden, takım kimyasından çok memnunum. Önemli olan sezonun nasıl başlayıp, devam edeceği. Ben şunun garantisini veriyorum yüksek enerjiyle iyi basketbol oynayan bir takım olacağız. Çocuklar bana bunu hissettiriyor. A Milli Takıma aday oyuncuları bir araya getirmeye gayret ettik. Hem de yabancı oyuncu konusunda da hedefi olan, hedefler koyup kazanmayı seven, yetenekli oyuncular seçmeye gayret ettik. Ümit ediyorum doğru bir iş yapmışızdır. Şu ana kadar göstergeler bu sezon geçmiş sezonlardan daha farklı bir Galatasaray yarattığımızın noktasında\" şeklinde konuştu.

\"DOĞRU BASKETBOLU ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Takımın genç oyunculardan kurulu olduğunu belirten Erdoğan, \"Yüksek tempoda basket oynayan, savunmayı hücumu tam sahada yapan topu iyi paylaşan, savunmada herkesin birbirine yardım ettiği, birbirleriyle oynarken de keyif alan bir Galatasaray yaratmak istiyoruz. Şuana kadar oynadığımız 9 hazırlık maçında çocuklar birbirleriyle oynamaktan keyif alıyorlar. Bunun şunun için önemsiyorum. Takımı takım yapan unsurların başında oynanan basketboldan keyif almak geliyor. Bizim oyuncularımızın oynadığı basketbolda şuanda onların teknik özelliklerine ve duygularına hitap eden bir basketbol. Genç olunca biraz daha duygularla oynuyorsunuz. Hata payı yüksek bir basketbol oynuyoruz. Bunu minimize etmeye çalışıyoruz. Şuanda daha önce Avrupa\'da oynamamış iki basketbolcumuz. Avrupa\'da 1 yıl oynamış iki oyuncumuz var. Takımlarında süre alamamış oyuncularımız var. İyi bir sinerji ve yüksek bir enerjiyle doğru basketbolu çıkarmaya çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BU TAKIM KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYACAK\"

Kesin bir yer söylemekten hoşlanmıyorum. Günün sonunda oynadığınız basketbol içinde birçok parametre var. Saha dışında sizi etkileyecek birçok parametre var. Bu takım bu sezon oynadığı her maçı kazanmak için 40 dakika mücadele edecek. Oynadığı her maçı kazanmak için oynayacak. Kazanmak için her şeyini ortaya koyacak. Herhangi bir şekilde Play-Off\'a 8\'inci sıradan girmesi başarı sayılmayacak. Galatasaray takımının rakiplerinin gerisinde kalması başarı sayılmayacak. Ancak gerçek şu yeni bir takım var. Önümüzde ciddi rakipler, birbirleriyle oynamaya alışık rakipler var. Tekrar ediyorum bizim hedefimiz oynadığımız her maçı kazanmak\" dedi.

\"ANDORRA ENERJİYLE OYNAYAN BİR TAKIM\"

EuroCup\'ta Salı günü konuk edecekleri Andorra maçı ile ilgili de konuşan Erdoğan, \"Anadolu Efes kadar zorlu bir rakip. Sezon öncesinde yapılan Katalan Kupası\'nda Barcelona\'yı 20 sayı farkla yendiler. Bu çok önemli bir gösterge mi? Şöyle önemsiyorum. Demek ki gücü ve potansiyeli olan bir takım. Sezon öncesi oynanan maçlar yanıltıcı oluyor. Sonuçtan oynadığımız basketbola baktık. Andorra, tipik bir İspanyol takımı. Açık sahayı iyi oynayan, yarı sahadaki tempolu hücumu iyi yapan, sert savunma yapan, enerjiyle oynayan bir takım. Bizim oynadığımız basketbola benzer bir oyun var. Biz de bu sene İspanyol takımları gibi oynamaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla ilk maç, evimizde oynuyoruz. Önemsiyoruz. Kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir maç. Şu aşamada onlar bizim bir adım önümüzde gibi duruyor ama biz bu maçı yüzde yüz kazanacağız diyemem. Ancak kazanmak için yüzde yüz mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

\"TARAFTARIN GÜCÜNÜ HİSSETMEK İSTİYORUZ\"

Taraftarın enerjisine ihtiyaçları olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, \"Kırgınlık taraftarın en doğal hakkı. Galip gelen takımı destelemek değil de galibiyete gidecek takımı desteklemek çok önemli. Bizim galibiyetlerimizi beklemeden önce galip olacağımız maçlar için gelmeleri ki bu açık Andorra maçı için söylüyorum. Bütün sezon da ne olursa olsun burada yer almalarını bekliyorum. Dediğim gibi bu sporun iki sonucu var. Biri galibiyet, biri mağlubiyet. Bu takım galibiyet için her şeyini ortaya koyacak bir takım. Ben bunun sözünü ilk gün verdim. Çocuklar da bunun bilincinde. Sahada bu enerjiyi destekleyen faktör taraftarı gücü oluyor. İlk maçtan itibaren bu enerji ve gücü arkamızda hissetmek istiyoruz. Sezon içinde de sayıyı arttırarak burayı dolduracak noktaya geliriz\" ifadelerini kullandı.

\"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR\"

Hafta ortasında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic\'in Fenerbahçe-Galatasaray derbileriyle ilgili sözleri hatırlatılan Ertuğrul Erdoğan, \"3 büyükler basketbolun içinde olduğu sürece, basketbol reyting alan bir spor. Geçmişte hatırlayacaksınız, iki tane müessese takımının Efes ve Ülker\'in yer aldığı ama 3 büyüklerin çok büyük yatırımlar yapmadığı liglerde oynanan finallerde reytingler ne kadar düşüktü. Taraftarlar ne kadar azdı. 3 büyüklerin ortaya koyduğu bu yatırım basketbolun reytingi arttırdı. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu anlamda Obradoviç çok haklı. Rekabet her açıdan önemli. Bir de şu gerçek var. Biz birbirimizi ittiğimiz sürece basketbol çok daha ileriye gidecek\" şeklinde konuştu.

\"HAKEDEN OYUNCU SAHADA YER ALACAK\"

\'Ben yabancı sayısından çok oynanan basketbolun kalitesine bakan antrenörlerdenim\' diyen Ertuğrul Doğan, şu ifadeleri kullandı: \"Hep de söylediğim bir şey var. Benim için pasaportun bir değeri yok. Türk oyuncu bugün sahada çıkıp oynayıp, mücadele ediyorsa zaten sahada yer almayı hak ediyor demektir. Ancak yabancı oyuncu sayısının son dönemlerde çok tartışıldığını, gelen yabancı antrenörlerin de aslında bir dayatması olduğunu da biliyorum. Ben biraz da olaya pozitif anlamda milliyetçi olarak bakıyorum. Bizim Türk oyuncuları oynatmamız lazım. Geçmişte benim ortaya koyduğum fotoğraf aslında bunu destekleyen bir fotoğraf. Galatasaray\'da da bu kimliğimden geri adım atmayacağım. Hak eden oyuncu sahada yer alacak. Ancak bence nicelikten ziyade nitelik daha önemli. Türk oyuncular karakter ortaya koyduğu taktirde mutlaka sahada yer alacaktır\" diye konuştu.

