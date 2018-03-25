Ertuğrul Apakan'a Legion d'Honneur Nişanı

Deniz Berktay / Kiev, 25 Mart (DHA) - Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaları takip etmek üzere oluşturduğu Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Ertuğrul Apakan, Fransa’nın en yüksek nişanı olan Legion d’Honneur nişanını aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves le Drian, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği ziyarette, Ertuğrul Apakan’a Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların çözüme kavuşturulması konusunda gösterdiği çabalardan ötürü Legion d’Honneur nişanını verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin’in de katıldığı törende nişanı teslim alan Ertuğrul Apakan, kendisinin bu nişanı, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’nda çalışan herkesin adına aldığını söyledi. Bu ödülün AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu’nun “Ukrayna’nın doğusunda durumun bölgedeki halkın çıkarları doğrultusunda normale dönmesi için zor, hatta çoğu zaman tehlikeli şartlar altında çalışan erkek ve kadın çalışanlarına ait” olduğunu vurguladı. Apakan ayrıca, bu nişanın verilmesinin Fransa’nın Ukrayna’daki çatışmaların sona ermesi konusundaki hassasiyetini yansıttığını dile getirdi. (Fotoğraflı)