Ertuğ: Türkiye'nin tam üyeliği çıkmaza girdi

Alman parlamenter, Türkiye’de seçimlerle beraber yeni anayasanın mevcut haliyle fiilen yürürlüğe girmesinin ardından AP’nin de büyük olasılıkla bu yılki Türkiye rapor ve kararında katılım müzakerelerinin formel olarak askıya alınması çağrısında bulunacağını söyledi. AP geçen yıl aldığı Türkiye kararında anayasa değişikliğinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda müzakerelerin askıya alınması çağrısında bulunacağını not etmişti. AP’nin Türkiye raporunun ekim veya kasım aylarında oylanması öngörülüyor.

Ertuğ’a göre Türkiye’nin AB üyelik perspektifi tamamen çıkmaza girmiş durumda. Ne AB içinde ne de Ankara’da Türkiye’nin AB üyelik perspektifi konusunda gerçek anlamda irade bulunmuyor. Bu görüşün AB genelinde paylaşıldığının altını çizen Ertuğ, kilitlenmiş Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşmesi için öncelikle Türkiye’nin somut adımlar atması gerektiğine işaret ediyor. Türkiye’de yönetimin içerde uyguladığı politikaların AP içinde Türkiye’nin dostlarını zor durumda bırakmış olmasından üzüntü duyduğunu da saklamıyor.

"Çıkar ilişkisi"

Üyelik perspektifi ötesinde Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Ertuğ, gelinen noktayı “çıkar ilişkisi” olarak tanımlıyor. AB’nin şu anda Türkiye’den en önemli beklentisinin "sığınmacı akınının engellenmesi” olduğunu söylüyor. Tarafların bu nedenle “pragmatik” bir ilişkiye yöneldikleri görüşünü savunuyor. Vize serbestisinin de çıkmazda olduğu mesajı veren Ertuğ, mevcut koşullarda sadece belli kategorilerdeki Türk vatandaşlarına vize serbestisi konusunda müzakere edilebileceği görüşünde.

Ertuğ buna karşılık, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi amacıyla müzakerelere başlanmasının özellikle AB’nin içinde bulunduğu durumdan ötürü bugün için söz konusu olmadığını söylüyor. Bu konuda AB içindeki irade yoksunluğuna işaret ediyor. Gümrük birliğinin güncellenmesini, söylendiği gibi sadece Almanya’nın bloke etmediğine, diğer AB ülkelerinin de bu konuda isteksiz olduklarına vurguda bulunuyor.

Aynı zamanda Alman Sosyal Demokrat Partisi (SDP) mensubu olan İsmail Ertuğ, 2009 yılından bu yana AP üyeliği yapmakta.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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İsmail Ertuğ ile yapılan söyleşinin tamamı için video penceresine tıklayın.