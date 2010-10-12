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ERTOSUN NEDEN İSTİFA ETMEDİ ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 12:52

-ERTOSUN NEDEN İSTİFA ETMEDİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Ali Suat Ertosun, HSYK üyelerinin istifalarını değerlendirirken, ''Ben kalarak buradaki kendi bilgilerimi, birikimlerimi gelecek olan arkadaşlara aktaracağım'' dedi. Ertosun, HSYK'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin HSYK Başkanvekili Kadir Özbek ile 6 üyenin istifalarını değerlendirmesini istemesi üzerine Ertosun, istifaları saygıyla karşıladığını ve istifa eden üyelerin kendilerine göre haklı gerekçeleri bulunduğunu belirtti. Kendisinin istifa etme yolunu seçmediğini ifade eden Ertosun, ''Ben kalarak buradaki kendi bilgilerimi, birikimlerimi gelecek olan arkadaşlara aktaracağım. Bu sonuna kadar da gideceğim anlamına gelmez'' diye konuştu. Ertosun, gelişen durumlara göre yeni değerlendirmelerde bulunabileceğini, yeni kararlar alabileceğini söyledi.

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