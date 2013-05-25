T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ertesi gün hapının satışı reçeteye bağlandı

İstenmeyen gebelikleri önlemek için kullanılan ve ertesi gün hapı olarak bilinen ilacın satışı reçeteye bağlandı

25 Mayıs 2013 18:58

Piyasada ertesi gün hapı olarak bilinen "Norlevo" adlı ilacın ve türevlerinin, eczanelerde satışının yasaklanarak reçeteye bağlandığı ortaya çıktı.

Halk TV'de Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtlayan CHP Manisa Milletvekili Dr. Özgür Özel, yeni düzenlemeyle bu kararın alındığını doğruladı.

Bu ilacın reçeteye bağlanması, kadınların korunmasız cinsel ilişkilerden sonra kaza sonucu oluşabilecek gebeliklerde zorla gebe kalması anlamına geliyor.

Kaza sonucu ya da tecavüz sonucu istenmeyen gebeliğin önlenmesi durumlarında kullanılan ilaç, ezcaneden rahatça satın alınabiliyordu.

Korunmasız cinsel ilişki sonrasında ilk 72 saat içinde kullanılması gereken ilaç mümkün olduğunca erken alındığında istenmeyen gebelikleri engellemede kadınların birinci tercihi olarak başvurduğu bir yöntemdi.

Sosyal medyada da tepki çeken bu karar; ilacın reçeteye bağlanması sonucunda kadınların kendi bedenlerine ilişkin kararı yine devletin onlar adına vermesi ve istenmeyen gebeliklerde kadınları fiili olarak doğurmaya zorlamak olarak yorumlandı.

Bunun yanında, "düşük yapma" etkisi olduğu bilinen mide ilaçlarının da piyasadan çekildiği öğrenildi.

Konuyu gercekgundem.com değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Dr. Özgür Özel; kararın kürtaj yasağıyla aynı olduğunu, kürtajın da fiilen AKP hükümeti tarafından yasaklandığını söyledi. Özel, bu yeni düzenlemeyle AKP'nin kadınların bedenlerine ilişkin bir müdahelede daha bulunduğunun altını çizdi.

 

ETİKETLER

akppiyasaertesi günü hapı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24