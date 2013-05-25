Ertesi gün hapının satışı reçeteye bağlandı

Piyasada ertesi gün hapı olarak bilinen "Norlevo" adlı ilacın ve türevlerinin, eczanelerde satışının yasaklanarak reçeteye bağlandığı ortaya çıktı.

Halk TV'de Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtlayan CHP Manisa Milletvekili Dr. Özgür Özel, yeni düzenlemeyle bu kararın alındığını doğruladı.

Bu ilacın reçeteye bağlanması, kadınların korunmasız cinsel ilişkilerden sonra kaza sonucu oluşabilecek gebeliklerde zorla gebe kalması anlamına geliyor.

Kaza sonucu ya da tecavüz sonucu istenmeyen gebeliğin önlenmesi durumlarında kullanılan ilaç, ezcaneden rahatça satın alınabiliyordu.

Korunmasız cinsel ilişki sonrasında ilk 72 saat içinde kullanılması gereken ilaç mümkün olduğunca erken alındığında istenmeyen gebelikleri engellemede kadınların birinci tercihi olarak başvurduğu bir yöntemdi.

Sosyal medyada da tepki çeken bu karar; ilacın reçeteye bağlanması sonucunda kadınların kendi bedenlerine ilişkin kararı yine devletin onlar adına vermesi ve istenmeyen gebeliklerde kadınları fiili olarak doğurmaya zorlamak olarak yorumlandı.

Bunun yanında, "düşük yapma" etkisi olduğu bilinen mide ilaçlarının da piyasadan çekildiği öğrenildi.

Konuyu gercekgundem.com değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Dr. Özgür Özel; kararın kürtaj yasağıyla aynı olduğunu, kürtajın da fiilen AKP hükümeti tarafından yasaklandığını söyledi. Özel, bu yeni düzenlemeyle AKP'nin kadınların bedenlerine ilişkin bir müdahelede daha bulunduğunun altını çizdi.