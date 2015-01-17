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Dünya
Deutsche Welle

‘Ertesi gün hapı günahtır’

Polonya hükümetinin “ertesi gün hapının” reçetesiz satılmasına izin veren düzenlemesi Katolik Kilisesi’nin tepkisini çekti.

17 Ocak 2015 16:31


Polonya Piskoposlar Konferansı'nın Biyoetik Komisyonu hapın kullanımının embriyonun ölümüne neden olduğu için “büyük bir günah” olduğunu ve bunun da hukuken cezai işleme tabi tutulması gerektiğini açıkladı. Polonya Kilisesi, Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'ne karşı sorumlulukları nedeniyle böyle bir düzenlemeye gittiği yönündeki gerekçesini de eleştirdi.

Açıklamada hapın “büyük bir kültürel dönüşüme kapı araladığı" belirtildi. "Cinsel özgürlük ve cinsel ilişkilerin başlamasında sorumluluk eksikliğinin propaganda edildiği” kaydedilirken "insani cinselliğin sıradan hale getirildiği" vurgulandı.

Polonya Sağlık Bakanlığı çarşamba günü Avrupa Birliği tarafından izin verilen “EllaOne” hapının kısa sürede Polonya'da reçetesiz satılabileceğini açıklamıştı. Açıklamada hükümetin Avrupa Birliği Komisyonu'nun kararına uyum göstermek zorunda olduğu ifade edilmişti.

Almanya'da olduğu gibi Polonya'da da ertesi gün hapı şimdiye kadar reçeteye tabi olarak satın alınabiliyor. Almanya'nın da bu konuda bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

Cinsel ilişkiden sonra kullanılan ertesi gün hapı, gebeliği önlüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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