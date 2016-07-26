Ertem Şener ve Enes Kanter birbirine girdi!

NBA'de Oklahoma City'de forma giyen basketbolcu Enes Kanter ile Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener sosyal medyada tartıştı.



Sosyal medya hesabından Fethullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunan Enes Kanter’e, Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener’den sert tepki geldi.



“FETÖ’cü Enes Kanter boş konuşmaktan dil kanseri olmuş sanki! Yeni adı Enes Kanser olsun!!!” yazınca genç basketbolcu: “Senin de yeni adın Ertem Şeker olsun. Sağı solu yalamayı iyi biliyorsun. Yalaka seni. Kanser olacak beyin bile yok” diye yanıt verdi.

"Tarih yalamayı değil, senin hainliğini yazacak"

Enes’in bu mesajından sonra Ertem Şener’den bir mesaj daha geldi: "Uzaktan salla tabi salla da şunu bir kere de gel TÜRKİYE’de yapsana! Vatana dil uzatmak, uzaktan 3’lük sallamaya benzemez. Varsın şeker olsun yeter ki senin gibi hain olmadan gezeyim. Unutma tarih yalamayı değil senin HAİNLİĞİNİ yazacak."