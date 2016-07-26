T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Ertem Şener ve Enes Kanter birbirine girdi!

Enes Kanter ve Ertem Şener arasındaki tartışmada "yalaka", "hain" gibi ağır ifadeler yer aldı

26 Temmuz 2016 19:07

NBA'de Oklahoma City'de forma giyen basketbolcu Enes Kanter ile Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener sosyal medyada tartıştı.

Sosyal medya hesabından Fethullah Gülen ile ilgili paylaşımlarda bulunan Enes Kanter’e, Beyaz TV Spor Müdürü Ertem Şener’den sert tepki geldi.

“FETÖ’cü Enes Kanter boş konuşmaktan dil kanseri olmuş sanki! Yeni adı Enes Kanser olsun!!!” yazınca genç basketbolcu: “Senin de yeni adın Ertem Şeker olsun. Sağı solu yalamayı iyi biliyorsun. Yalaka seni. Kanser olacak beyin bile yok” diye yanıt verdi.

 

"Tarih yalamayı değil, senin hainliğini yazacak"

 

Enes’in bu mesajından sonra Ertem Şener’den bir mesaj daha geldi: "Uzaktan salla tabi salla da şunu bir kere de gel TÜRKİYE’de yapsana! Vatana dil uzatmak, uzaktan 3’lük sallamaya benzemez. Varsın şeker olsun yeter ki senin gibi hain olmadan gezeyim. Unutma tarih yalamayı değil senin HAİNLİĞİNİ yazacak."

 

ETİKETLER

enes kanterertem şenervatan haini
","articleSection":"15 Temmuz Darbe Girişimi","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-07-26T19:07:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ertem-sener-ve-enes-kanter-birbirine-girdi,351968","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ertem-sener-ve-enes-kanter-birbirine-girdi,351968"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24