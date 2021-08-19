Ertelenmişti: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün salgın gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesi, Koronavirüs salgını ve yeni tedbirler olacak.

NTV'nin haberine göre; toplantıda son dönemde artan yeni Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.

16 Ağustos'ta toplanması beklenen Bakanlar Kurulu Toplantısı, ertelenmişti. Toplantının yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakanın sahada çalışmaların içerisinde olduğu için ileri bir tarihe ertelendiği belirtilmişti.