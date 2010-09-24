-ERTELENEN KPSS'YE 2 MİLYON BAŞVURU ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - ÖSYM tarafından bu Pazar günü yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen ortaöğretim ve ön lisans mezunlarının gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) 2 milyon 420 bin aday başvuruda bulundu. ÖSYM, ''11 Temmuz 2010 tarihinde lisans mezunlarına yönelik yapılan KPSS'de sınav sorularının çalındığı ve kopya çekildiği'' yönündeki iddialar nedeniyle kamuoyunda oluşan endişelerin giderilmesi için 26 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak ortaöğretim ve ön lisans mezunlarının gireceği KPSS'yi ertelemişti. KPSS'nin ertelenmesiyle sene sonuna kadar ÖSYM'ce yapılacak 12 sınavın düzenlemesi ve başvuru tarihlerinde değişiklik olabileceği ihtimaliyle daha önce duyurulan tarihler iptal edilmişti. Adaylar, uygulanacağı tarih daha sonra ÖSYM tarafından belirlenecek olan ortaöğretim ve ön lisans mezunlarının gireceği KPSS'ye, daha önce kendilerine gönderilen Sınava Giriş Belgesinde belirtilen yerde girecek. Adaylar bu sınava adreslerine gönderilen eski tarihli Sınava Giriş Belgesi ile gireceklerinden bu belgelerin dikkatle saklanması gerekiyor.