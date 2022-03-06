Ertelenen İskoçya-Ukrayna maçı için UEFA'dan tarih önerisi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart'ta oynanması gereken ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle ertelenen İskoçya-Ukrayna maçını UEFA'nın haziran ayında oynatmak istediği belirtildi.

Ukrayna Ligi takımlarından Shaktar Donetsk'in sportif direktörü Darijo Srna, katıldığı Denisow Time programında açıklamalarda bulundu.

Srna, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'le yaptığı görüşmeyi aktarırken ertelenen İskoçya-Ukrayna maçı için UEFA'nın haziran ayını önerdiği söyledi. Ancak bu öneriye rağmen son kararı FIFA'nın vereceği belirtti.

Play-off maçları ve kura çekimi ne zaman?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda ilk maçlar 24 Mart'ta oynanacak. Rusya'nın diskalifiye edilmesinin ardından rakibi Polonya, bir üst tura yükselirken diğer eşleşmelerde tur atlayan ülkelerin beli olmasıyla birlikte son maçlar 29 Mart'ta yapılacak.

A Milli Takım, 24 Mart'ta Portekiz'in konuğu olacak ve turu geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası'na katılacak takımların belli olmasının ardından 1 Nisan'da kura çekimi yapılacak. Katar'da düzenlenecek turnuva ise 21 Kasım'da oynanacak açılış maçıyla başlayacak.