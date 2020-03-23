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Eğitim

Ertelenen e-KPSS'nin tarihi belli oldu

"Sınavın ertelenmesi, sınav içeriğine ilişkin bir değişikliğe neden olmayacaktır"

23 Mart 2020 14:39

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen e- KPSS 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

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KoronavirüsCovid-19SelçuksınavÖSYM
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