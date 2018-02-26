T24 LogoT24 Logo
Spor

Erteleme maçında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2 - 1 yendi

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA ,(DHA) Stat: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Oğuz Terzi (xx) ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğitcan (xx), Kubilay Sönmez (xx), Lalawele (xx)(Dk

26 Şubat 2018 18:23

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA ,(DHA)

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Oğuz Terzi (xx)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğitcan (xx), Kubilay Sönmez (xx), Lalawele (xx)(Dk.58 Aydın xx), Aires (xx) (Dk.50 Tambe xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Savaş (xx), Mendy (xx)(Dk.76 Yiğit xx), Sezer (xxx), Atabey (xxx)
İSTANBULSPOR: Okan (xx)- Yalçın (xx), Onur (xx), Cajic (xxx)(Dk. 46 Kojic xx), Oğuzhan (xx), Nascimento (xx), Kubilay (xx), Mehmet Zeki (xx), Eslem (xx), Zafer (xx), İbrahim (xx)(Dk.77 Bougouhi xx)
GOLLER: Dk.18 Sezer, Dk.83 Batuhan (Adana Demirspor), Dk.25 Cajic (penaltı) (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Sezer, Erhan, Kurtuluş, (Adana Demirspor), Onur, Wellington, Eslem, (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: 81 Wellington (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 24\'üncü haftasında dün dolu yağışı nedeniyle 34\'üncü dakikada 1-1 beraberlikle devam ederken bugüne ertelenen maçta Adana Demirspor, İstanbulspor\'u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
10\'uncu dakikada köşe vuruşunu kullanan Zafer\'in ortasına iyi yükselen Onur\'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
13\'üncü dakikada Geirton\'un ortasına iyi yükselen Atabey\'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
18\'inci dakikada karambolde topla buluşan Sezer, düzgün bir vuruşla kalecinin elleri arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
21\'inci dakikada Wellington\'un ortasına iyi yükselen Onur\'un kafa vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi. 
25\'inci dakikada Eslem sağdan ortayı yaptı. Açılan ortada top Yiğitcan\'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cajic topu ağlarla buluşturdu: 1-1
34\'üncü dakikada aşırı dolu ve yağmur yağışı nedeniyle bir süre duran karşılaşma daha sonra ertelendi.
43\'üncü dakikada Mendy\'nin ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarptı. Demirsporlu futbolcular elle temas nedeniyle uzun süre penaltı itirazında bulundu.
45\'inci dakikada Mendy\'nin ceza sahasındaki sert şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
45+1\'nci dakikada Erhan\'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Atabey, kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.
49\'uncu dakikada Kojic\'in ceza sahası içindeki vuruşunda topu kaleci çeldi.
66\'ncı dakikada Savaş\'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.
75\'inci dakikada Kojic\'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim\'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.
81\'inci dakikada topla ceza sahasına giren Tambe\'yi düşüren Wellington kırmızı kart gördü, hakem penaltı kararı verdi.
83\'ncü dakikada penaltı atışını kullanan Aydın\'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Batuhan filelere gönderdi:2-1
Karşılaşma Adana Demirspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞ ADANAOcak Fatih Terim HAKEMLERYankayaBaki Tuncay AkkınOğuz TerziDEMİRSPOR KurtuluşYiğitcanKubilay SönmezLalaweleAydınAiresDkTambeBatuhanErhanSavaşMendyYiğitSezerAtabeyOkanYalçınOnur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24