Erteleme maçında Adana Demirspor, İstanbulspor'u 2 - 1 yendi

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA ,(DHA)

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Oğuz Terzi (xx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğitcan (xx), Kubilay Sönmez (xx), Lalawele (xx)(Dk.58 Aydın xx), Aires (xx) (Dk.50 Tambe xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Savaş (xx), Mendy (xx)(Dk.76 Yiğit xx), Sezer (xxx), Atabey (xxx)

İSTANBULSPOR: Okan (xx)- Yalçın (xx), Onur (xx), Cajic (xxx)(Dk. 46 Kojic xx), Oğuzhan (xx), Nascimento (xx), Kubilay (xx), Mehmet Zeki (xx), Eslem (xx), Zafer (xx), İbrahim (xx)(Dk.77 Bougouhi xx)

GOLLER: Dk.18 Sezer, Dk.83 Batuhan (Adana Demirspor), Dk.25 Cajic (penaltı) (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Sezer, Erhan, Kurtuluş, (Adana Demirspor), Onur, Wellington, Eslem, (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: 81 Wellington (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 24\'üncü haftasında dün dolu yağışı nedeniyle 34\'üncü dakikada 1-1 beraberlikle devam ederken bugüne ertelenen maçta Adana Demirspor, İstanbulspor\'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10\'uncu dakikada köşe vuruşunu kullanan Zafer\'in ortasına iyi yükselen Onur\'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

13\'üncü dakikada Geirton\'un ortasına iyi yükselen Atabey\'in kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

18\'inci dakikada karambolde topla buluşan Sezer, düzgün bir vuruşla kalecinin elleri arasından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

21\'inci dakikada Wellington\'un ortasına iyi yükselen Onur\'un kafa vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

25\'inci dakikada Eslem sağdan ortayı yaptı. Açılan ortada top Yiğitcan\'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Cajic topu ağlarla buluşturdu: 1-1

34\'üncü dakikada aşırı dolu ve yağmur yağışı nedeniyle bir süre duran karşılaşma daha sonra ertelendi.

43\'üncü dakikada Mendy\'nin ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarptı. Demirsporlu futbolcular elle temas nedeniyle uzun süre penaltı itirazında bulundu.

45\'inci dakikada Mendy\'nin ceza sahasındaki sert şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45+1\'nci dakikada Erhan\'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Atabey, kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.

49\'uncu dakikada Kojic\'in ceza sahası içindeki vuruşunda topu kaleci çeldi.

66\'ncı dakikada Savaş\'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.

75\'inci dakikada Kojic\'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim\'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

81\'inci dakikada topla ceza sahasına giren Tambe\'yi düşüren Wellington kırmızı kart gördü, hakem penaltı kararı verdi.

83\'ncü dakikada penaltı atışını kullanan Aydın\'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Batuhan filelere gönderdi:2-1

Karşılaşma Adana Demirspor\'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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