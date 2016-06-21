Ersun Yanal'dan Arda Turan'a: Bırakırsanız bırakın!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, EURO 2016'da gösterdiği performansla eleştirilen ve Milli Takımı bırakacağı iddiaları gündeme gelen Arda Turan ile ilgili "Bırakırsanız bırakın" dedi. LİG TV'deki programda konuşan Yanal kampta yaşanan prim tartışmalarına ilişkin de milli formayı giymenin en büyük prim olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hani diyorlar ya 'Ben gidiyorum oynamayacağım.' diye. Çok da umrumuzdaydı kardeşim, bırakıyorsan bırak! Tarih kimleri unuttu. Milli Takım'da prim almasan ne olur? Milli formayı giymek en büyük prim zaten. Eğer yeteneklerimizle egomuzu dengeye oturtamazsak bir bina gibi çökeriz."