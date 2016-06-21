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Spor

Ersun Yanal'dan Arda Turan'a: Bırakırsanız bırakın!

"Milli formayı giymek en büyük primdir"

21 Haziran 2016 14:40

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, EURO 2016'da gösterdiği performansla eleştirilen ve Milli Takımı bırakacağı iddiaları gündeme gelen Arda Turan ile ilgili "Bırakırsanız bırakın" dedi. LİG TV'deki programda konuşan Yanal kampta yaşanan prim tartışmalarına ilişkin de milli formayı giymenin en büyük prim olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Hani diyorlar ya 'Ben gidiyorum oynamayacağım.' diye. Çok da umrumuzdaydı kardeşim, bırakıyorsan bırak! Tarih kimleri unuttu. Milli Takım'da prim almasan ne olur? Milli formayı giymek en büyük prim zaten. Eğer yeteneklerimizle egomuzu dengeye oturtamazsak bir bina gibi çökeriz."

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Ersun YanalArda TuranEURO 2016prim kavgası

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