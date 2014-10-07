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Spor

'Ersun Yanal yeniden Trabzonspor'un listesinde'

Ligde üst üste alınan sonuçlar Trabzonspor yönetimi ile teknik patron Halilhodzic’in yollarını ayırması noktasına getirdi

07 Ekim 2014 12:11

Vahid Halilhodzic'i göndermek isteyen Trabzonspor yönetimi Mustafa Denizli ve Ersun Yanal'ı listesine aldı.

Karadeniz gazetesine göre, Halilhodzic'i göndermek isteyen yönetim Mustafa Denizli ve Ersun Yanal'ı listesine aldı.

Gazetede yer alan haber şöyle:

"Ligde üst üste alınan sonuçlar Trabzonspor yönetimi ile teknik patron Halilhodzic’in yollarını ayırması noktasına getirdi.

Bordo-Mavili yönetimin takımı ayağa kaldıracak ve taraftarları mutlu edecek sonuçlara imza atacak iki isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yönetimin sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ersun Yanal ismi üzerinde durduğu belirtiliyor.

Ersun Yanal ile Trabzonspor yönetiminin ön görüşme gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında. Halilhodzic ile yolların ayrılmasının ardından tekrar Ersun Yanal ile temasa geçecek olan yönetimin olası bir pürüz çıkması durumunda rotasını Mustafa Denizli’ye çevireceği ve deneyimli teknik adamı takımın başına geçireceği konuşuluyor."

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