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Spor

"Ersun Yanal Trabzonspor'a dönüyor" iddiası

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın tecrübeli teknik adamı saatlerce süren konuşmanın ardından ikna ettiği belirtiliyor

21 Nisan 2016 14:40

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, "Kimse işine karışmayacak söz veriyorum" diyerek teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edildi.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Trabzonspor'da sıcak günler yaşanıyor. Başkan Muharrem Usta'nın, önceki gün Hami Mandıralı'nın teknik direktörlük görevinden olmayacağının mesajının verirken, Türk futbolunun en gözde çalıştırıcılarından Ersun Yanal'la her konuda anlaştığı belirtiliyor. Ancak iddiaya göre daha önce bordo-mavili takımda görev yapan Yanal'ı ikna etmek pek kolay olmadı.

Karadeniz ekibinin başında olduğu iki dönemde de istediği başarıyı yakalayamayan tecrübeli teknik adam, ilk başta Muharrem Usta'ya "Açıkçası Trabzonspor'da bir daha görev yapmayı düşünmüyordum. Kulübü, taraftarı, halkı çok seviyorum. Ama yöneticiler teknik konulardaki işlere çok fazla burnunu sokuyor. Bu sebeple tereddütlerim var" dedi. 

 

"Kimse işinize karışmayacak"

 

Türkiye gazetesinin haberine göre, Muharrem Usta'nın Ersun Yanal'a "Sayın hocam, bizle beraber yeni bir yönetim anlayışı geldi. Gelecek sezon da takımın başında mutlaka sizi görmek istiyoruz. Size söz veriyorum hiçbir arkadaşım teknik konularda yorum dahi yapmayacak. Sizin işinize kimse karışmayacak" dediği belirtiliyor.

Bu görüşmenin ardından Ersun Yanal'ın Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ve her konuda anlaşıldığı iddia edildi. 

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