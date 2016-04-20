Ersun Yanal Aziz Yıldırım'a cevap verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili kullandığı ve kamuoyu tarafından da tepkiyle karşılanan 'Ahlaksız' ifadesi gündeme bomba gibi düşerken gözler Yanal'a çevrildi.

Sporx.com'un haberine göre, Yıldırım'ın bugüne kadar kendisiyle ilgili kullandığı benzer ifadelere ve iddialara karşı sessizliği ile dikkat çeken Yanal konuştu. Yanal, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sizinle ilgili kullandığı ifadelerle ilgili ne söylemek istersiniz ?" sorusuna, "Sayın Aziz Yıldırımın basın toplantısını ve dün geceki programları izledim. Sayın Yıldırım'ın benimle ilgili söylemleri konusunda takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Bu konuda en güzel yargılamayı kamuoyu yapacaktır" cevabını verdi.