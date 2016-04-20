T24 LogoT24 Logo
Spor

Ersun Yanal Aziz Yıldırım'a cevap verdi

Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında Ersun Yanal için 'ahlaksız' demişti

20 Nisan 2016 03:57

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün düzenlediği basın toplantısında eski teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili kullandığı ve kamuoyu tarafından da tepkiyle karşılanan 'Ahlaksız' ifadesi gündeme bomba gibi düşerken gözler Yanal'a çevrildi.

Sporx.com'un haberine göre, Yıldırım'ın bugüne kadar kendisiyle ilgili kullandığı benzer ifadelere ve iddialara karşı sessizliği ile dikkat çeken Yanal konuştu. Yanal, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sizinle ilgili kullandığı ifadelerle ilgili ne söylemek istersiniz ?" sorusuna, "Sayın Aziz Yıldırımın basın toplantısını ve dün geceki programları izledim. Sayın Yıldırım'ın benimle ilgili söylemleri konusunda takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Bu konuda en güzel yargılamayı kamuoyu yapacaktır" cevabını verdi.

ETİKETLER

ersun yanalaziz yıldırımahlaksız

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım: Ersun Yanal'ı biz kovduk; geri zekâlı Rasim Ozan; beni kızdırmayın 10 sene daha gitmem!

"Fenerbahçe'de sadece ahlaklılar çalışabilir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24