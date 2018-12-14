T24 LogoT24 Logo
Spor

Ersun Yanal, Şükrü Saracoğlu'nda

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu'nu gezdi

14 Aralık 2018 18:10

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu\'nu gezdi. 
Fenerbahçe\'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
\"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nin çimlerine ayakbastı. Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli eşliğinde stadımızı gezdi. Stadımızın çimlerine ayak basan Teknik Direktörümüz, ardından soyunma odalarını dolaştı.\"

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersun YanalDamien ComolliStadyumuDirektörümüz Ersun YanalStadyumu FenerbahçeSaracoğlu Spor KompleksiProfesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal Yönetim KuruluAcar Sertaç Komsuoğlu Mustafa Kemal Danabaş Alper
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24