Ersun Yanal, Şükrü Saracoğlu'nda

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu\'nu gezdi.

Fenerbahçe\'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

\"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi\'nin çimlerine ayakbastı. Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli eşliğinde stadımızı gezdi. Stadımızın çimlerine ayak basan Teknik Direktörümüz, ardından soyunma odalarını dolaştı.\"

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