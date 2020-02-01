Ersun Yanal: Savaşa gitmiyoruz

Yanal, Trabzonspor deplasmanına saatler kala oyuncularını gerginlikten uzak durmaları konusunda uyardı
01 Şubat 2020 13:37
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal daha önceki yıllarda oldukça gergin geçen Trabzonspor deplasmanı öncesinde önemli mesajlar verdi.
İki farklı dönemde çalıştırdığı Trabzonspor'a 839 gün sonra rakip çıkacak olan Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularına kritik uyarılarda bulundu. “İlk defa oynanmayan ve yıllardır da oynanacak olan bir maç” diye sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, stressiz ve sakin kalmaları gerektiğine vurgu yaptı.
Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Yanal, “Savaşa gitmiyoruz. Bu bir futbol müsabakası. Ülkemizin kötü günler geçirdiği bu dönemde gerginlikten uzak durmalıyız. Biz Fenerbahçe'yiz. Sahada futbolumuzu oynayıp 3 puanı kaparak efendi efendi geri döneceğiz. Başakşehir maçı gibi stresten uzak kalın” dedi.