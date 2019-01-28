Resmi açıklama geldi; Diego Reyes Leganes'te

Fenerbahçe, sezon başında transfer edilen Meksikalı defans oyuncusu Diego Reyes'in İspanya La Liga ekibi Leganes'e kiralandığını duyurdu. Reyes, sezon sonuna kadar İspanyol ekibinin formasını giyecek.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Diego Reyes’in kiralık olarak transferi konusunda La Liga ekiplerinden Club Deportivo Leganes ile anlaşma sağlamıştır.

"Oyuncumuz Diego Reyes bu sezon sonuna kadar Club Deportivo Leganes takımı için mücadele edecektir.

"Futbolcumuz Diego Reyes'e başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."