Ersun Yanal resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Ersun Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Öğle saatlerinde kulüp başkanı Muharrem Usta ile Trabzon'a gelen Yanal, yapımı devam eden Akyazı Spor Kompleksi'ni gezerek, burada incelemelerde bulundu.

Daha sonra kulüp başkanı Usta ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla stadın yanındaki sentetik sahada düzenlenen imza töreninde, Yanal ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Usta, imza töreninde yaptığı açıklamada, bugünün Trabzonspor için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Hani derler ya 'Ankara'ya Konya'ya denizi getireceğiz' biz de Trabzon'a ovayı getirdik. Tesisi gezdik, Trabzon'da bu kadar düz bir araziye hiçbirimiz şahit olmamışızdır. Gerçekten olağanüstü bir tesise kavuşuyoruz. Artık son aylara girdik. Bugün Ersun hoca ile sizlerle beraber yeni bir heyecanın eşiğindeyiz." dedi.

Stadın son durumunu görme fırsatını bulduklarını ifade eden Usta, "Son günlerde stat oldukça hızlı bir şekilde yol alıyor. Takvime bakılırsa sezona burada inşallah gireceğiz. Sıkıntılar vardı. Çatı yavaş ilerliyordu, sorunlar çözüldü. Buradan hem Gençlik ve Spor Bakanımıza hem TOKİ başkanımıza, şehrimizin bakanları Süleyman Soylu ve Berat Albayrak Bey'e, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimiz çok mutluyuz, içeride olağanüstü bir çalışma var. Kafamızda soru işaretleri kalmadı." diye konuştu.

Usta, yeni stada yeni sezona biraz gecikmeli başlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 2 maç seyircisiz oynanacağı için biz de buraya seyircisiz başlamak istemiyoruz. Bu statla Trabzonspor ve Trabzon taraftarı, bütün camiamız gerçekten hep beraber yukarıya doğru çıkacak. Bugün özellikle daha fazla mutluyum. Etrafı gezdiğimizde şunu görüyoruz, burası sadece spor kompleksi değil şehrin nefes alacağı önemli bir yer olmaya da aday. Trabzon'da şehir dışına çıktığınızda nefes alacak alan gerçekten bulmakta zorlanıyoruz, burası önemli bir alan. Hem muhteşem spor tesisi hem de şehrimizin onbinlerce insanının mutlu olacağı bir geleceğe burası bizi hazırlıyor."

Trabzonspor'un geçerdiği kötü sezona değinen Usta, şunları kaydetti:

"Hepimizin canını, ciğerini yakacak şekilde dip yapmış noktadayız. Her şeyiyle yeniden başlamaya tesis bize referans olacaktır. Burası bizi ateşleyecek en önemli unsur olacaktır. Ben bütün takımla, yeni camia, yeni hocamızla buradan yeni bir yolculuğa başlayacağız. Ersun hocamız Trabzonspor'u hepimiz kadar tanıyor. Kendisine tekrar 'hoş geldiniz' diyorum. Yeni sezonda yeni heyecanlar için hep birlikte kenetleneceğimiz bir yolculuğa başlamak için yeni davette bulunuyorum. Burayı sahiplenmemiz gerekiyor. Birlikte bu işe sahip çıkarak gelecekte çok büyük işlere imza atacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Yanal: "Herkesin sabrına, desteğine ihtiyacımız var"

Ersun Yanal ise Trabzonspor'un Türkiye’de önemli bir değer olduğunu belirterek, "Bu zeminde yeni başlangıcı, dip yapmış Trabzonspor'u nereye götüreceğimizi çok iyi biliyoruz. Gönülden, yürekten hep beraber çalışarak nereye getireceğimizi biliyoruz. Şimdi çalışma zamanı, çok söz zamanı değil. Neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı daha detaylı bir şekilde anlatacağız." dedi.

Trabzonspor'da hangi şartlarda ve koşullarda çalışacağını şu an iyi bildiğini dile getiren Yanal, şunları ifade etti:

"Bu masaya yatırıldı. Önümüzde bir orta vade olacak. Herkesin burada sabrına ve desteğine ihtiyacımız var. Her şey birden olmayacak, yavaş yavaş gelişecek. Kuracağımız sağlıklı bir yapıyla, adımla, geleceği de planlayacağız. Hep beraber yapacağız bunları. En büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Elbette eleştirecekseniz, katkılarınız olacak ama bize bunun için biraz süre, zaman ve destek lazım. O desteği de sizlerden ve tüm taraftarlarımızdan bekliyoruz." diye konuştu.