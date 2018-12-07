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Spor

Ersun Yanal, göreve gelirse Comolli ile çalışacak mı?

İlerleyen günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor

07 Aralık 2018 00:14

Çarşamba günü Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Semih Özsoy ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesi halinde Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çalışıp çalışmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.

Milliyet'in haberine göre başarılı teknik adam, anlaşma sağlanması halinde Comolli ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.

Haberde taraflar arasında ücret konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve ilerleyen günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği de kaydedildi.

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FenerbahçeErsun YanalDamien Comolliçalışacak mıbirlikteteknik direktörErwin Koeman
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