Ersun Yanal, göreve gelirse Comolli ile çalışacak mı?

Çarşamba günü Fenerbahçe Kulübü İkinci Başkanı Semih Özsoy ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesi halinde Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çalışıp çalışmayacağı da merak edilen konular arasındaydı.

Milliyet'in haberine göre başarılı teknik adam, anlaşma sağlanması halinde Comolli ile birlikte çalışmaya sıcak bakıyor.

Haberde taraflar arasında ücret konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve ilerleyen günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği de kaydedildi.