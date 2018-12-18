Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin bugün bulunduğu yer sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır

Fenerahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Türk futbolunun lokomotifi olduğun belirterek, "Fenerbaçe'nin bugün bulunduğu yer, sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır" dedi.

Kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirilen Yanal, en önemli hedefinin 4. yıldızı kazanmak olduğunu söyledi.

Yanal, "4. yıldızı takacağız, 4. yıldızı takmak için var gücümüzle çalışıp, taraftarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz" diye konuştu.

Yanal'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

- Biz Fenerbahçe'de umutları gerçekleştirmek için beraberiz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olmasıdır. Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer, sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır.