Ersun Yanal'dan Muriqi tepkisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golcü futbolcunun ardından ağıt yakmayacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli takımın teknik diröktürü Vedat Muriqi’nin tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili şunları söyledi: “Fenerbahçe elbette 1 oyuncunun olmaması yüzünden ağıt yakacak değil. Bizi alışkanlıklarımız var. Büyük bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Herkes şunu bilsin ki, başkanımız Ali Koç’un yaptığı açıklamaların satırları doğru okunmalıdır.



Bunları doğru okuduğumuzda, yapılanlar daha iyi anlaşılacaktır. Niyet okuyuculukla bir karar vermek ne kadar doğru, bakacağız, göreceğiz.”

TIKLAYIN - Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi