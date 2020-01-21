Vedat Muriqi PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, takımının Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kartın, "bilinçli sarı kart" olarak değerlendirilmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 21 Ocak 2020 tarihli PFDK sevklerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada sarı kart görmesinin ardından Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düşen Muriqi, gördüğü ikinci sarı kart ile kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Medipol Başakşehir maçında değil, Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında cezalı duruma düştü.



Muriqi'nin gördüğü ikinci sarı kartı "bilinçli sarı kart görme" olarak değerlendiren TFF Hukuk Müşavirliği, oyuncuyu PFDK'ya sevk etti.