Ersun Yanal'dan 3.5 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni teknik direktör Ersun Yanal 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Törende ilk sözü alan Başkan Ali Şafak Öztürk şöyle konuştu:

"Uzun dönem planlamayı düşünüyoruz. Kulübün ciddi sportif başarıları oldu ama devamlılığı olmadı. Doğru şekilde yönetilen ve doğru şekilde plan yapan bir kulüp olmak istiyoruz. Teknik direktörümüz doğru insan ve doğru hoca. Uzun dönemli anlaşma imzaladık. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah hepimize hayırlı olur. Sabır her şeyden önemlisi. Başarı istiyoruz ama uzun dönemli. 1.5 senelik bir dönem düşünüyoruz."

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları:

"Kulüplerin artık başka bir şeye evrilmesi gerekiyor. Yapılarının, düzenlerinin eski gibi olmadığı aşikar. En önemlisi pandemi süreci. Burada ne kadar doğru pozisyon aldığımızı gösteriyor. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Antalya bölgesi yaptığı organizasyonlarla, oluşturduğu tesislerle dünyanın cazibe merkezi. Derin nefes almaya gerek var. Başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk. Güçlü bir Antalyaspor yaratmak ve takımı Avrupa'da temsil etmek en önemli hedefimiz."