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Spor

Ersun Yanal, G.Saray'ın kapısından dönmüş

Sarı kırmızılılarda Hollandalı teknik adam Rijkaard ile yolların ayrılmasının ardından Ersun Yanal'a teklif götürüldüğü iddia edildi.

26 Eylül 2014 18:13

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Ersun Yanal'ın, Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde Adnan Sezgin ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, Futbol Şubesi'nin başında olan Adnan Sezgin'in, Frank Rijkaard görevinden istifa ettiği dönemde, Yanal'a teknik direktörlük teklifinde bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli hocanın, sarı-kırmızılardan gelen bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Ancak daha sonra Galatasaray yönetimi, Ersun Yanal'ı takımın başına getirmekten vazgeçti. 

Galatasaray'da Rijkaard ile yolların ayrılmasının ardından Gheorghe Hagi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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