Ersun Yanal, G.Saray'ın kapısından dönmüş

Adı son günlerde Galatasaray ile anılan Ersun Yanal'ın, Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde Adnan Sezgin ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, Futbol Şubesi'nin başında olan Adnan Sezgin'in, Frank Rijkaard görevinden istifa ettiği dönemde, Yanal'a teknik direktörlük teklifinde bulunduğu belirtildi.

Tecrübeli hocanın, sarı-kırmızılardan gelen bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Ancak daha sonra Galatasaray yönetimi, Ersun Yanal'ı takımın başına getirmekten vazgeçti.

Galatasaray'da Rijkaard ile yolların ayrılmasının ardından Gheorghe Hagi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.