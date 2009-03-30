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Ersoy'un dilinden Armağan düşmüyor

Bülent Ersoy’un katıldığı’Yabancı Gelin’ de eski eşi Armağan Uzun’u program boyunca dilinden düşürmemesi herkesin dikkatini çekti.

30 Mart 2009 03:00

Bülent Ersoy’un konuk yorumcu olarak katıldığı’Yabancı Gelin’ de eski eşi Armağan Uzun’u program boyunca dilinden düşürmemesi herkesin dikkatini çekti.

Bülent Ersoy, önceki akşam Star’da yayınlanan ’Yabancı Gelin’ programının finaline katıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Ersoy, yarışmacılarla ilgili çeşitli yorumlar yaparken, bir yarışmacıyı eski eşi Armağan’a benzetti ve ’çok yakışıklı’ dedi.

Annesi için de ’Benim sincabıma yani kayınvalideme benziyor’ açıklamasını yaptı. Bülent Ersoy’un, ayrıldığı eşi Armağan Uzun’la ve annesiyle ilgili bu sıcak ve ılımlı yorumları herkesin dikkatini çekti.

Programda oldukça duygusal tavırlar sergileyen Diva sözlerine şöyle devam etti; 'İnsanlar, aşka da sevgiye de pek inanmıyorlar. Benim evliliğim için de neler neler söylediler. İnanmadılar. Yaş farkı var dediler. Evliliğimi hiç onaylamadılar. Kadın kaç yaşında, adam kaç yaşında dediler. Ama ne derlerse desinler, herifi aldım ya nikahıma. Benim eşim de aslanlar gibi çıkıp bana nikahı bastı ya.. Adam beni çekici buluyorsa, beğendiyse, ben yaşlıyım beni alma mı diyecektim.'

Bülent Ersoy, ’Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim’ şarkısını da söylediği programda, yarışmacılara şu itiraflarda bulundu; 'Dayanılmaz eleştiriler aldığınız zaman, karanlık odanızda, gözyaşlarınızı yastığınıza akıttığınız anlar oluyor bazen. Bir star her zaman parlar, mantalitesiyle o oyunu oynamaya mecbursunuz. Ama bazen omuzlarınızın çöktüğü anlar oluyor. Ben bizatihi yaşayan insan olarak konuşuyorum..' Diva’nın bu anlattıkları ’Acaba Armağan Uzun’la yeniden bir araya gelecekler mi’ sorusunu akla getirdi. Ne dersiniz..


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