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Ersoy'un bayram imajı

Fox’ta yayımlanan “Popstar Alaturka” yarışmasının jüri üyeleri bayramda bir arada olamayacakları için buluştu.

22 Eylül 2009 03:00

Fox’ta yayımlanan, yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır’ın yaptığı “Popstar Alaturka” yarışmasının jüri üyeleri bayramda bir arada olamayacakları için buluştu.

Jüri üyeleri Bülent Ersoy, Metin Akpınar, Armağan Çağlayan ve Gülben Ergen ile yarışmanın sunucusu Osmantan Erkır önceki akşam Etiler Develi Restoran’da bir araya geldi. Bülent Ersoy turkuvaz renkteki kıyafeti ve uzun başörtüsüyle dikkati çekti. Sultanlar gibi karşılanan Ersoy, takılarıyla da dikkat çekerken, yemekte bol bol çiğ köfte yedi.

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