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Ersoy'un babasının zor anları

Bülent Ersoy'un yanında hiç görüntülenmeyen babası kızının yer aldığı programı izlemeye gelince gazetecilerin arasında zor anlar yaşadı.

01 Ekim 2009 03:00

Bülent Ersoy'un yanında hiç görüntülenmeyen babası kızının yer aldığı programı izlemeye gelince gazetecilerin arasında zor anlar yaşadı.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un babası bugüne kadar hep objektiflerden uzak durdu. Onu sanatçının yanında hiç görmedik.

Ancak yaşlı adam bu kez Popstar Alaturka'nın çekimlerine gelmişti. Onun geldiğini haber alan gazeteciler kapıda resmen barikat kurmuş, Ersoy'un babasını abluka altına almışlardı.

Baba Fikret Erkoç bu izdiham karşısında ne yapacağını şaşırdı. Zorla arabasına kadar gidebildi. Ancak arabanın yürümesine imkan yoktu.

Olaya el koyan güvenlik bu kez Ersoy'un babasını arabadan indirip tekrar kulie soktu. O anlar Hey Canlı kameraları tarafından kaydedildi.

Birazdan görünen Bülent Ersoy ise burnundan soluyordu. Muhabirin "babanızla mı yaşıyorsunuz" sorusuna "ne abuk sabuk sorular bunlar" diyerek, mikrofonu elinin tersiyle itti.

Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç yaşantısını ikinci kez evlendiği eşiyle sürdürüyor.

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