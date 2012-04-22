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Ersoy, Topaloğlu'nun Acun'dan alacağı paraya haciz koydurdu

Bülent Ersoy, Mustafa Topaloğlu’na açtığı tazminat davasını kazandı. Ersoyı, Topaloğlu'nun Acun Ilıcalı’nın yarışmasından alacağı paraya haciz kararı aldırdı.

22 Nisan 2012 06:48

Bülent Ersoy, Mustafa Topaloğlu’na açtığı tazminat davasını kazandı. Ersoy’un avukatı, ünlü türkücünün Acun Ilıcalı’nın yarışmasından alacağı paraya haciz kararı aldırdı.


Hürriyet'in haberine göre, Bülent Ersoy hakkındaki açıklaması, Mustafa Topaloğlu’na pahalıya mâl oldu. Ersoy, “Bülent Ersoy büyük sanatçı olacaktı ama önünü kestiler” sözleri nedeniyle Topaloğlu’na açtığı tazminat davasını kazandı. Ancak iddiaya göre Topaloğlu tazminatı ödemedi, Ersoy da ünlü türkücünün evindeki eşyalar için haciz kararı çıkarttırdı.

 

Bülent Ersoy’un avukatı Aydın Kurban, süreçle ilgili şunları söyledi: “Mahkeme, Mustafa Topaloğlu’na önce hapis cezası verdi. Kendisinin daha önce hapis cezası olmadığı için, ceza paraya çevrildi ve yaklaşık 10 bin lira ödemesine hükmedildi. Parayı ödemeyince evindeki eşyalara haciz kondu. Mustafa Topaloğlu, Türkiye’deyken evine gittik. 2 bin lira ödedi, toplam parayı da daha sonra ödeyeceğini söyledi, ancak ödemedi. Biz de evindeki eşyaları almadık, onun yerine Acun Ilıcalı’dan alacağı paraya haciz koydurduk."


Bülent Ersoy, Mustafa Topaloğlu’ndan alacağı parayı bir hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.  

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